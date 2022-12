吉田正尚

レッドソックスは15日、オリックスから吉田正尚外野手(29)を獲得したと発表した。背番号が「7」。ポスティングシステム(入札制度)による移籍で契約期間は2027年までの5年。米メディアによると、日本プロ野球から移籍した日本人野手では最高額の総額9000万ドル(約124億円)。オリックスへの譲渡期間は1537万5000ドル(約21億円)になるという。

大リーグ公式サイトでも本拠地ボストンのフェンウェイパークで行われた記者会見の動画を公開し、英語でこんなあいさつをした。

「Hi, I'm Masataka Yoshida. Nice to meet you. I'm 29 years old. I have played for Orix for seven years. I don't speak English. (I'm) so nervous. I want to learn English, and I want to speak it」(ハイ、吉田正尚です。お会いできて光栄です。29歳です。7年間、オリックスでプレーしました。英語はしゃべれません。緊張してます、英語を学びたいですし、話せるようになりたいです)

なお、同サイトは「吉田はなぜ(レッド)ソックスを選んだのか『全30球団の中で最高のチームだから』」との見出しで伝えたほか、球団地元紙ボストン・ヘラルド(電子版)も背中を向けて背番号7を親指で示す画像を添え、「吉田はボストンの一員でチャンピオンになりたがっている」と伝えた。

ボストン・グローブ紙(電子版)は「レッドソックスはリードオフマン(先頭打者)を見つけたかもしれない」と報じた。

レッドソックスに入団した日本人では吉田が9人目で、野手は初めて。