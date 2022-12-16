速報
関連キーワード
スノボ女子、三木５位、竹内８位 Ｗ杯パラレル大回転
スノーボードのワールドカップ（Ｗ杯）は１５日、イタリアのカレッツァでパラレル大回転の今季初戦が行われ...
12月15日
バスケ富士通、デンソーが４強 皇后杯全日本選手権
バスケットボール女子の第８９回皇后杯全日本選手権（日本バスケットボール協会主催、共同通信社共催）ファ...
世界連覇の競歩山西、最優秀選手 陸連年間表彰「五輪悔しさある」
日本陸連の年間表彰式「アスレティックス・アワード」が１５日、東京都内で開かれ、７月の世界選手権男子２...
瀬戸が２００ｍバタフライで銀 競泳の世界短水路選手権第３日
２５メートルプールで争う競泳の世界短水路選手権第３日は１５日、メルボルンで行われ、男子２００メートル...
アイスホッケー横浜、東洋大８強 全日本選手権開幕、長野市
アイスホッケーの全日本選手権は１５日、長野市ビッグハットで開幕して１回戦４試合が行われ、アジア・リー...
五輪招致の機運醸成「難しい」 北海道知事、汚職事件受け
北海道の鈴木直道知事は１５日の定例記者会見で、札幌市が目指す２０３０年冬季五輪・パラリンピック招致に...