全国ツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2022 “WONDER SQUARE” THE FINAL~Christmas Special~』を開催したGENERATIONS from EXILE TRIBE

ダンス&ボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEが15日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで全国ツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2022 “WONDER SQUARE” THE FINAL~Christmas Special~』を開催。ライブタイトル通りの特別な演出も織り交ぜ、全28曲を熱唱した。

ボーカルの数原龍友が「最高の夜にしていきましょう!」と呼びかけ、ライブは「新しい世界」からスタート。生バンド特有の音圧に乗せ、「Unchained World」「PIERROT」「PIERROT」といったハードな楽曲でたたみかけていく。

「ファイナル、一緒に踊って楽しんじゃってください!」という数原の言葉に導かれて披露した代表曲「AGEHA」では、サビの振付を会場全体で合わせて一体感を作り出し、その後「一足はやく、聖なる夜をすごしたい。僕たちからのクリスマスプレゼントを受け取ってください」と語りかけ、EXILEの「I Believe」をパフォーマンスした。

「Make Me Better」からは、グレーを基調としたフォーマルな衣装に着替え、雰囲気をガラッと変える。ブリッジセクションで見せた“無音ダンス”をはじめ、ダンサーチームを加えたダイナミックな演出やフォーメーションで盛り上げていった。さらに、「Love You More」では、メロウなジャズアレンジで温かみと色気を打ち出しつつ、曲の終わりに数原が「7人の思いを代弁して…」と言い添えてラストフレーズを歌う場面もあった。

紫色のジャケットに衣装を替え、披露されたのは「Lonely」。数原と片寄は吊るされた“ガイコツマイク”で甘い歌声を響かせ、関口メンディーは華麗なラップも披露した。そして最新シングル「愛傷」をじっくりと聴かせた後、クリスマスをモチーフとしたダンサーチームのインタールードへと展開していった。

「One in a Million -奇跡の夜に-」では、同ツアーで行われていた演出をクリスマス仕様にアレンジ。白濱亜嵐が振付にバックハグを採り入れるなど、会場の熱気をさらに高めていく。そして、EXILEのバラード「Lovers Again」がパフォーマンスされると、ファンは割れんばかりの拍手で感動を伝えた。

中盤では、EXILE MAKIDAIとDJ DARUMAが映像に登場。そしてせり上がってきたステージには、2人ともにDJブースに立つ白濱の姿があった。「まだまだ1つになっていきましょう」と白濱が呼びかけ、クリエイティブユニット・PKCZ(R)のコーナーへ。

白濱はミキサー&ターンテーブル、シーケンサーを巧みに使い分けつつ、「T.O.K.Y.O.」ではハンドマイクで会場を盛り上げた。聴き馴染みのある「Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪郭〜」のメロディーをサンプリングしつつ、「My Turn feat JP THE WAVY」を披露した。

そこから終盤戦へ。「Y.M.C.A.」では振付や手拍子を会場全員で合わせ、数原は「ちゃんと見えてるからね!」と笑顔で話し、中務裕太は満面の笑みで客席をあおる。「TIME SLIP LOVE」で小森隼と佐野玲於は仲睦まじい絡みを見せ、「Evergreen」では全員でのパワフルなフォーメーションダンスで魅了。ファンに感謝を告げながら、「Love is?」で本編を締めくくった。

サンタカラーのローブをまとって登場し、「PARTY7 ~GENEjaNIGHT~」からアンコールをスタート。ポップな曲調や振付に加え、メンバー全員のアドリブもさらに自由度も増していった。そして「LAST CHRISTMAS」を披露した後、ステージ上の大型ビジョンに現在の模様を急きょ緊急生配信することが表示され、会場をざわつかせた。

ステージにMCが登場し、メンバーが公開トークをスタート。そこで発表されたのは、7枚目のオリジナルアルバム『X』の発売と、10周年記念ツアー『GENERATIONS 10th ANNIVERSARY YEAR GENERATIONS LIVE TOUR 2023 “THE BEST”』の開催だった。会場はすさまじい興奮に包まれたが、小森は「ぜひ楽しみにしていてください。でも、これがすべてだと思わないでほしい。ここから先もまだあるんですけど、これ以上言ったら怒られる(笑)」と匂わせていた。

その後、メンバーはそれぞれの言葉でツアーを振り返りながら、ファンに感謝を伝えていく。そして、最後に「DREAMERS」を渾身のパフォーマンスで届け、全国11都市27公演のロングツアーを締めくくった。



■『GENERATIONS LIVE TOUR 2022 “WONDER SQUARE” THE FINAL~Christmas Special~』セットリスト

01. 新しい世界

02. Unchained World

03. PIERROT

04. RUN THIS TOWN

05. AGEHA

06. I Believe

07. Make Me Better

08. ヒラヒラ

09. 雨のち晴れ

10. Love You More

11. Always with you

12. Lonely

13. 愛傷

14. One in a Million -奇跡の夜に-

15. Lovers Again

16. 涙

17. Angel

18. PKCZ(R)PLAY

19. T.O.K.Y.O.

20. My Turn feat JP THE WAVY

21. Y.M.C.A.

22. チカラノカギリ

23. TIME SLIP LOVE

24. Evergreen

25. Love is?

En1. PARTY7 ~GENEjaNIGHT~

En2. LAST CHRISTMAS

En3. DREAMERS

