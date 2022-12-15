『国宝級イケメンランキング NOW部門』で1位を獲得したSnow Man・目黒蓮 （C）講談社 ViVi2023年2月号

21日発売のファッション誌『ViVi』2023年2月号（講談社）で発表される恒例企画「国宝級イケメンランキング 2022年下半期」にさきがけ、NET ViVi（https://www.vivi.tv/）にて、「NOW部門」、「NEXT部門」（22歳以下が対象）、「ADULT部門」（30歳以上）の全ランキングが発表された。

集計期間は今年10月7日～11月17日、公式サイトで「国宝級イケメン」のアンケートを実施。その集計結果と2022年下半期の話題性・活躍度を考慮してポイント化、ランキングを決定した。

本戦ともいえる「NOW部門」1位に輝いたのはSnow Manの目黒蓮（25）。話題のフジテレビ系連続ドラマ『silent』や連続テレビ小説『舞いあがれ！』、映画『月の満ち欠け』に立て続けに出演し、2023年は実写映画『わたしの幸せな結婚』で主演を控えるなど今後も見逃せない存在として堂々の初首位を獲得。2位には、上半期1位だったなにわ男子・道枝駿佑（20）、3位はFANTASTICS from EXILE TRIBEの八木勇征（25）、高橋文哉（21）、SixTONESの京本大我（28）が続く。

そして気になる新星が勢ぞろいする「NEXT部門」では、目黒と同じく『silent』で注目を集めた鈴鹿央士（22）が初登場にして1位を獲得。さらに2位には、なにわ男子の高橋恭平（22）、3位にINIの松田迅（20）、4位になにわ男子の長尾謙杜（20）、5位に宮世琉弥（18）ら、今後の活躍を期待されるフレッシュな面々が並んだ。

大人の魅力あふれる「ADULT」部門では山田裕貴（32）が上半期に続いて1位となり殿堂入り。2位はアーティスト兼実業家として存在感をみせるSKY-HI（36）で、3位はSnow Manの渡辺翔太（30）となった。4位以下は、中村倫也（35）、松下洸平（35）らが続き、内面からにじみでるかっこよさも評価ポイントとして挙げられている。

■NOW部門トップ10

1位：目黒蓮（Snow Man）

2位：道枝駿佑（なにわ男子）

3位：八木勇征（FANTASTICS from EXILE TRIBE）

4位：高橋文哉

5位：京本大我（SixTONES）

6位：赤楚衛二

7位：杉野遥亮

8位：白岩瑠姫（JO1）

9位：高橋海人（King ＆ Prince）

10位：吉野北人（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）

11位：萩原利久

12位：RYOKI（BE:FIRST）

13位：尾崎匠海（INI）

14位：K（＆TEAM）

15位：川西拓実（JO1）

■NEXT部門

1位：鈴鹿央士

2位：高橋恭平（なにわ男子）

3位：松田迅（INI）

4位：長尾謙杜（なにわ男子）

5位：宮世琉弥

6位：板垣李光人

7位：西村拓哉（Lil かんさい）

8位：浮所飛貴（美 少年）

9位：豆原一成（JO1）

10位：杢代和人（原因は自分にある。）

■ADULT部門

1位：山田裕貴

2位：SKY-HI

3位：渡辺翔太（Snow Man）

4位：中村倫也

5位：松下洸平

6位：深澤辰哉（Snow Man）

7位：坂口健太郎

8位：玉森裕太（Kis-My-Ft2）

9位：二宮和也（嵐）

10位：岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）

◆これまでの国宝級イケメンランキング

「NOW国宝級」

2016年上半期1位：山崎賢人【殿堂入り】

2016年下半期1位：中川大志

2017年上半期1位：菅田将暉【殿堂入り】

2017年下半期1位：竹内涼真

2018年上半期1位：新田真剣佑

2018年下半期1位：吉沢亮【殿堂入り】

2019年上半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）

2019年下半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）【殿堂入り】

2020年上半期1位：永瀬廉（King ＆ Prince）

2020年下半期1位：永瀬廉（King ＆ Prince）【殿堂入り】

2021年上半期1位：松村北斗（SixTONES）

2021年下半期1位：松村北斗（SixTONES）【殿堂入り】

2022年上半期1位：道枝駿佑（なにわ男子）

「NEXT国宝級」

2016年下半期1位：竹内涼真

2017年上半期1位：成田凌

2017年下半期1位：杉野遥亮

2018年上半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）

2018年下半期1位：佐野勇斗（M!LK）

2019年上半期1位：松村北斗（SixTONES ）

2019年下半期1位：道枝駿佑（なにわ男子 ）

2020年上半期1位：神尾楓珠

2020年下半期1位：岡田健史

2021年上半期1位：ラウール（Snow Man）

2021年下半期1位：高橋文哉

2021年上半期1位：鶴房汐恩（JO1）

「ADULT国宝級」

2020年下半期1位：田中圭

2021年上半期1位：町田啓太

2021年下半期1位：町田啓太【殿堂入り】

2022年上半期1位：山田裕貴

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