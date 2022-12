『TIGER & BUNNY 2』第23話より (C)BNP/T&B2 PARTNERS

動画配信サービス「Netflix」にて配信中のアニメ『TIGER & BUNNY 2』より、10日配信開始の第23話の場面カット・あらすじが解禁となった。サブタイトルは「Lookers-on see most of the game.」 (見物人が最も状況を見ている)。

刑務所奥で、ある男を見つける真犯人。真犯人は彼に、ヒーローが結託して街の平和を乱していると吹き込む。自分が正義の味方だと思い込んでいるその男はヒーローを成敗しようと動き始める。

サブタイトルは、日本のことわざで「岡目(おかめ)八目」に相当。囲碁から出た言葉で、事の当事者よりも、第三者のほうが情勢や利害得失などを正しく判断できること。

10日午後9時より配信された第23話の同時視聴会には、平田広明(鏑木・T・虎徹/ワイルドタイガー 役)、森田成一(バーナビー・ブルックス Jr. 役)、寿美菜子(カリーナ・ライル/ ブルーローズ役)が出演した。

『TIGER & BUNNY』は、「NEXT」と呼ばれる特殊能力者が、スポンサーロゴを背負って街の平和を守る、という異色の「ヒーロー」たちの活躍を描き、2011年に大人気を博したテレビアニメ。その続編である『TIGER & BUNNY 2』が、今年4月よりNetflixに登場。『劇場版The Rising』後の世界を描く完全新作ストーリーが展開されている。配信中のパート1(#1-13)に続き、パート2(第14話~)が10月7日より配信中。毎週土曜午後9時から最新話が配信となる。

