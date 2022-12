『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』公開練習を行った扇久保博正 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)で、RIZIN代表としてベラトール代表の堀口恭司と対戦する扇久保博正が14日、千葉・柏のジム「パラエストラ柏」で公開練習を行った。

練習ではリングに上がり、ゆっくりとストレッチからスタート。一つひとつの動きを確かめるようにパンチ、キック、受け身など淡々とこなし、途中からバンテージを巻いてグローブつける動きなど日頃のルーティンも披露。パンチのみ、キックのみ、さらにグラップリングのスパーを行い、練習仲間とハイタッチを交わす姿も見せた。

通常の公開練習は1~2分程度のスパーを見せるだけというのが恒例となっているが、「ファンの方も短いと飽きてくるし、海外のオープンワークアウトはしっかり見せているので、練習を見せるべきなのかなと思いました」と説明した。

今回対戦する堀口とは2013年に修斗、17年にRIZINで過去2回戦い、どちらも敗れている。昨年のバンタム級グランプリで優勝し、ついに3度目の対戦の機会を手に入れたが「初めて戦ってから9年間、彼にやられた悔しさを糧に頑張ってきた。自分の人生もいろいろあって、子供が生まれたり心からうれしいと思えた瞬間でも、我に返ると堀口選手の顔が浮かんでいた。そのくらい本当にどうしても勝ちたい」とこれまでの想いを振り返る。

そして、「僕にとって堀口選手は勝たなければいけない相手。9年間の思いを全部ぶつけて、1本かKOで必ず勝ちます」と必勝宣言。過去2戦で200発以上のパンチを浴びており、「ラッキーパンチ1発でのKOじゃ気が済まない(笑)」と、積年の悔しさを背負ってリングに向かう。

今回はRIZINとベラトールの全面対抗戦として行われる一戦で、「RIZINを背負って、日本を代表して戦う気持ちもあります。堀口選手も日本人ですが、ぜひRIZINファンの皆さん、日本代表を応援するように僕をめちゃくちゃ応援してほしいです!」と呼びかけた。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

<大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継>

関連キーワード その他