吉本新喜劇座長・川畑泰史“30＋1周年”記念公演、NGKで来年2月開催 同期のナイナイ＆華大らも登場
2022年12月14日 11時35分 (12月14日 13時06分更新)
吉本新喜劇の座長・川畑泰史が、来年2月10日に大阪・なんばグランド花月（NGK）で『川畑泰史 新喜劇生活30＋1周年記念公演』を開催する。新喜劇メンバーはもちろん、同期のナインティナイン、博多華丸・大吉らも登場する。
川畑は1991年に吉本新喜劇に入団し、“バタやん”の愛称で親しまれ、2007年に座長に就任。新喜劇生活30周年を迎え、昨年9月10日に記念公演を予定していたが、新型コロナの影響により延期となっていた。2023年に「30＋1周年」として晴れて実現する。
公演には、おなじみの座員たちをはじめ、芸歴同期のナインティナインや博多華丸・大吉、宮川大輔なども祝いに駆けつけ、一夜限りの特別な新喜劇を届ける。
■『川畑泰史新喜劇生活30+1周年記念公演』
・日時・場所：2023年2月10日（金）午後6時開場／6時30分開演 なんばグランド花月
・出演：川畑泰史
ナインティナイン、博多華丸・大吉、へびいちご、星田英利、宮川大輔、矢野・兵動、杉岡みどり、すっちー、酒井藍、内場勝則、小籔千豊、池乃めだか、吉田裕、諸見里大介、末成映薫、Mr.オクレ、島田一の介、浅香あき恵、未知やすえ、島田珠代、烏川耕一、千葉公平、今別府直之、松浦真也、金原早苗
・チケット：前売・当日6600円（税込）
※FUNNYチケット一般発売は12月17日（土）午前10時から（抽選先行発売は終了）
・日時・場所：2023年2月10日（金）午後6時開場／6時30分開演 なんばグランド花月
・出演：川畑泰史
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