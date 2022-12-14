フジテレビ系できょう14日放送の音楽特番『2022FNS歌謡祭』第2夜（後6：30～11：03）のタイムテーブルおよび全アーティストの楽曲名が公開された。司会は引き続き、相葉雅紀と永島優美アナウンサーが務める。

午後7時台には、SixTONESが新曲「Boom-Pow-Wow!」をテレビ初披露。さらに、8時台には『FNS歌謡祭』初登場となるジャニーズの後輩グループ・Travis Japanとのコラボで「JAPONICA STYLE」のコラボパフォーマンスで魅せる。同じく初登場となる韓国の8人組グループ・Stray Kidsは「CASE 143 -Japanese ver-」を世界初披露する。

アニメ映画『ONE PIECE FILM RED』のヒロイン、歌姫・ウタ（CV:名塚佳織／歌唱：Ado）は、午後7時台に登場。中田ヤスタカ楽曲提供の主題歌「新時代」、Vaundy楽曲提供の「逆光」、折坂悠太楽曲提供の「世界のつづき」をスペシャルメドレーで披露する。

午後10時以降には、ASKAが1994年以来28年ぶりに『FNS歌謡祭』に出演。1991年放送の月９ドラマ『101回目のプロポーズ』の主題歌として大ヒットしたCHAGE and ASKAの名曲「SAY YES」、2019年にリリースした「歌になりたい」を歌唱する。

タイムテーブルは以下のとおり。

■『2022FNS歌謡祭』第2夜タイムテーブル

▼午後6時半～（時間ごとの記載は50音順、以下同）

STU48「花は誰のもの？」

広瀬香美「ロマンスの神様」

広瀬香美×=LOVE「真冬の帰り道」

広瀬香美×花村想太・大野雄大（Da-iCE）「ゲレンデがとけるほど恋したい」

広瀬香美×BiSH「DEAR...again」

広瀬香美×Little Glee Monster「愛があれば大丈夫」

【CMソングセレクション】

大友康平「いすゞのトラック」

チョコレートプラネット「これ絶対うまいやつ」

りょーめー「ヘルシーなのにアゲリシャス」

▼午後7時頃～

A.B.C-Z「がんばりましょう」

ウタ from ウタワールド「新時代」(歌：Ado）

ウタ from ウタワールド「逆光」(歌：Ado）

ウタ from ウタワールド「世界のつづき」(歌：Ado）

関ジャ二∞「AMBITIOUS JAPAN!」

ジャニーズWEST「Happiness」

SixTONES「Boom-Pow-Wow!」

Travis Japan 「JUST DANCE!」

中山美穂「ツイてるね ノッてるね」

中山美穂「遠い街のどこかで…」

BiSH「ZUTTO」

山崎育三郎「NEVERLAND」／『ファインディング・ネバーランド』

Little Glee Monster [Join Us!」

緑黄色社会「キャラクター」

▼午後8時頃～

生田絵梨花「何なんw」

A.B.C-Z「#IMA」

&TEAM「Under the skin」

京本大我（SixTONES）「First Love」

櫻坂46「五月雨よ」

ジャニーズWEST「しらんけど」

Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

SixTONES × Travis Japan「JAPONICA STYLE」

Da-iCE「スターマイン」

徳永英明「赤いスイートピー」

FANTASTICS from EXILE TRIBE「Choo Choo TRAIN」

満島真之介「Get Along Together」

宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」

ミュージカル『SPY×FAMILY』SPメドレー

・「アーニャをしると せかいがへいわに」

・「安心させたくて」

・「よりよき世界のために」

▼午後9時頃～

aiko「果てしない二人」

=LOVE「あの子コンプレックス」

AKB48「久しぶりのリップグロス」

Official髭男dism「ミックスナッツ」

King Gnu「カメレオン」

Creepy Nuts「堕天」

桜木輝彦（中川大志）「彼方の景色」／『歌妖曲〜中川大志之丞変化〜』

SEKAI NO OWARI「Habit」

nobodyknows+「ココロオドル」

福山雅治「妖」

福山雅治「虹」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

▼午後10時頃～

ASKA「歌になりたい」

ASKA「SAY YES」

関ジャニ∞「無責任ヒーロー」

清塚信也「英雄ポロネーズ」

葉加瀬太郎×ムック「情熱大陸」

堂本剛「街」

back number「アイラブユー」

back number「水平線」

yama「色彩」

Liella!「ビタミンSUMMER！」

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