今夜放送『FNS歌謡祭』第2夜タイムテーブル＆全曲発表 ASKA28年ぶり出演 SixTONES×Travis Japanがコラボ
2022年12月14日 06時24分 (12月14日 08時06分更新)
フジテレビ系できょう14日放送の音楽特番『2022FNS歌謡祭』第2夜（後6：30～11：03）のタイムテーブルおよび全アーティストの楽曲名が公開された。司会は引き続き、相葉雅紀と永島優美アナウンサーが務める。
午後7時台には、SixTONESが新曲「Boom-Pow-Wow!」をテレビ初披露。さらに、8時台には『FNS歌謡祭』初登場となるジャニーズの後輩グループ・Travis Japanとのコラボで「JAPONICA STYLE」のコラボパフォーマンスで魅せる。同じく初登場となる韓国の8人組グループ・Stray Kidsは「CASE 143 -Japanese ver-」を世界初披露する。
アニメ映画『ONE PIECE FILM RED』のヒロイン、歌姫・ウタ（CV:名塚佳織／歌唱：Ado）は、午後7時台に登場。中田ヤスタカ楽曲提供の主題歌「新時代」、Vaundy楽曲提供の「逆光」、折坂悠太楽曲提供の「世界のつづき」をスペシャルメドレーで披露する。
午後10時以降には、ASKAが1994年以来28年ぶりに『FNS歌謡祭』に出演。1991年放送の月９ドラマ『101回目のプロポーズ』の主題歌として大ヒットしたCHAGE and ASKAの名曲「SAY YES」、2019年にリリースした「歌になりたい」を歌唱する。
タイムテーブルは以下のとおり。
■『2022FNS歌謡祭』第2夜タイムテーブル
▼午後6時半～（時間ごとの記載は50音順、以下同）
STU48「花は誰のもの？」
広瀬香美「ロマンスの神様」
広瀬香美×=LOVE「真冬の帰り道」
広瀬香美×花村想太・大野雄大（Da-iCE）「ゲレンデがとけるほど恋したい」
広瀬香美×BiSH「DEAR...again」
広瀬香美×Little Glee Monster「愛があれば大丈夫」
【CMソングセレクション】
大友康平「いすゞのトラック」
チョコレートプラネット「これ絶対うまいやつ」
りょーめー「ヘルシーなのにアゲリシャス」
STU48「花は誰のもの？」
広瀬香美「ロマンスの神様」
広瀬香美×=LOVE「真冬の帰り道」
広瀬香美×花村想太・大野雄大（Da-iCE）「ゲレンデがとけるほど恋したい」
広瀬香美×BiSH「DEAR...again」
広瀬香美×Little Glee Monster「愛があれば大丈夫」
【CMソングセレクション】
大友康平「いすゞのトラック」
チョコレートプラネット「これ絶対うまいやつ」
りょーめー「ヘルシーなのにアゲリシャス」
▼午後7時頃～
A.B.C-Z「がんばりましょう」
ウタ from ウタワールド「新時代」(歌：Ado）
ウタ from ウタワールド「逆光」(歌：Ado）
ウタ from ウタワールド「世界のつづき」(歌：Ado）
関ジャ二∞「AMBITIOUS JAPAN!」
ジャニーズWEST「Happiness」
SixTONES「Boom-Pow-Wow!」
Travis Japan 「JUST DANCE!」
中山美穂「ツイてるね ノッてるね」
中山美穂「遠い街のどこかで…」
BiSH「ZUTTO」
山崎育三郎「NEVERLAND」／『ファインディング・ネバーランド』
Little Glee Monster [Join Us!」
緑黄色社会「キャラクター」
A.B.C-Z「がんばりましょう」
ウタ from ウタワールド「新時代」(歌：Ado）
ウタ from ウタワールド「逆光」(歌：Ado）
ウタ from ウタワールド「世界のつづき」(歌：Ado）
関ジャ二∞「AMBITIOUS JAPAN!」
ジャニーズWEST「Happiness」
SixTONES「Boom-Pow-Wow!」
Travis Japan 「JUST DANCE!」
中山美穂「ツイてるね ノッてるね」
中山美穂「遠い街のどこかで…」
BiSH「ZUTTO」
山崎育三郎「NEVERLAND」／『ファインディング・ネバーランド』
Little Glee Monster [Join Us!」
緑黄色社会「キャラクター」
▼午後8時頃～
生田絵梨花「何なんw」
A.B.C-Z「#IMA」
&TEAM「Under the skin」
京本大我（SixTONES）「First Love」
櫻坂46「五月雨よ」
ジャニーズWEST「しらんけど」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
SixTONES × Travis Japan「JAPONICA STYLE」
Da-iCE「スターマイン」
徳永英明「赤いスイートピー」
FANTASTICS from EXILE TRIBE「Choo Choo TRAIN」
満島真之介「Get Along Together」
宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」
ミュージカル『SPY×FAMILY』SPメドレー
・「アーニャをしると せかいがへいわに」
・「安心させたくて」
・「よりよき世界のために」
生田絵梨花「何なんw」
A.B.C-Z「#IMA」
&TEAM「Under the skin」
京本大我（SixTONES）「First Love」
櫻坂46「五月雨よ」
ジャニーズWEST「しらんけど」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
SixTONES × Travis Japan「JAPONICA STYLE」
Da-iCE「スターマイン」
徳永英明「赤いスイートピー」
FANTASTICS from EXILE TRIBE「Choo Choo TRAIN」
満島真之介「Get Along Together」
宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」
ミュージカル『SPY×FAMILY』SPメドレー
・「アーニャをしると せかいがへいわに」
・「安心させたくて」
・「よりよき世界のために」
▼午後9時頃～
aiko「果てしない二人」
=LOVE「あの子コンプレックス」
AKB48「久しぶりのリップグロス」
Official髭男dism「ミックスナッツ」
King Gnu「カメレオン」
Creepy Nuts「堕天」
桜木輝彦（中川大志）「彼方の景色」／『歌妖曲〜中川大志之丞変化〜』
SEKAI NO OWARI「Habit」
nobodyknows+「ココロオドル」
福山雅治「妖」
福山雅治「虹」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
aiko「果てしない二人」
=LOVE「あの子コンプレックス」
AKB48「久しぶりのリップグロス」
Official髭男dism「ミックスナッツ」
King Gnu「カメレオン」
Creepy Nuts「堕天」
桜木輝彦（中川大志）「彼方の景色」／『歌妖曲〜中川大志之丞変化〜』
SEKAI NO OWARI「Habit」
nobodyknows+「ココロオドル」
福山雅治「妖」
福山雅治「虹」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
▼午後10時頃～
ASKA「歌になりたい」
ASKA「SAY YES」
関ジャニ∞「無責任ヒーロー」
清塚信也「英雄ポロネーズ」
葉加瀬太郎×ムック「情熱大陸」
堂本剛「街」
back number「アイラブユー」
back number「水平線」
yama「色彩」
Liella!「ビタミンSUMMER！」
ASKA「歌になりたい」
ASKA「SAY YES」
関ジャニ∞「無責任ヒーロー」
清塚信也「英雄ポロネーズ」
葉加瀬太郎×ムック「情熱大陸」
堂本剛「街」
back number「アイラブユー」
back number「水平線」
yama「色彩」
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