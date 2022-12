男性11人組グループ「INI」が13日、東京都内でファーストアルバム「Awakening」(14日リリース)の“覚醒前夜祭”生配信イベントを開催。イベント前にはメンバーを代表して、“佐野牧”コンビこと佐野雄大(22)と藤牧京介(23)が本紙の取材に応じた。2人は今後の目標に「進化」「成長」を挙げ、アルバムのタイトル通り“覚醒”を誓った。



INIはオーディション番組で選ばれた11人により昨年6月に結成。同年11月3日にデビューシングル「A」をリリースした。同月に日本レコード大賞新人賞を受賞。今月17日から愛知公演を皮切りに初のアリーナツアーをスタートさせるなど、いま最も勢いのあるグループとなった。

結成から約1年半、デビューシングル発売から約1年でファーストアルバムリリースを達成。収録曲にはデビュー曲「Rocketeer」や、独特な雰囲気を演出するヒップホップダンス曲「BAD BOYZ」など珠玉の12曲を収録。佐野の推し曲は「Dramatic」。「今までのINIの曲でなかったジャンル。くせになるメロディーや振り付けもすごく好き。今まで使っていなかった体の動きで楽しい」と説明。「Runaway」を推す藤牧は「INIの曲のイメージはガツガツ系で激しい曲が多い中で、この曲はバラードチックですごく温かい雰囲気の曲調。歌詞も背中を押してくれる内容なので好き」と明かした。

SNSではファンがコンビのように“佐野牧”と呼ぶが、意外にも最近は一緒に食事などに出掛けることは少ないと告白。藤牧は「雄大は誘っても来ないんですよ~」と不満顔。これに対し、佐野は「最近は家が好き過ぎて、お風呂に長くつかるなどハマっている。メンバーと外食に行く機会が減っているかな」と笑う。それでも藤牧は「毎日会っているので、一緒に遊びに行かなくてもコミュニケーションは取れている」と言い、練習中はダンスの確認をするなど“佐野牧”はもちろん、メンバー間の仲の良さは相変わらずだ。

今後の目標を聞くと、佐野が「雄大は変わったと言われたい。“進化”していく過程を見てもらいたい」と語ると、藤牧は「ライブの機会を増やしたい。全然会えていないファンの皆さんに会える機会を増やしていけるように“成長”していきたい」とさらなる“覚醒”を誓っていた。

生配信イベントでは、アルバムタイトルにちなみ、メンバーが「俺、これが覚醒したなぁ~」と思った出来事などを披露した。

◆佐野雄大(さの・ゆうだい) 2000年10月10日生まれ、大阪府出身。身長178センチ、血液型はAB。

◆藤牧京介(ふじまき・きょうすけ) 1999年8月10日生まれ、長野県出身。身長168センチ、血液型はA。

◆「Awakening」収録曲◆

①SPECTRA

②Dramatic

③BAD BOYZ

④Do What You Like

⑤Runaway

⑥Brighter

⑦We Are

⑧Mirror

⑨Password

⑩CALL 119

⑪Rocketeer

⑫Let Me Fly~その未来へ~(INI Ver.)