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高市担当相「罷免仕方ない」 首相批判の心境明かす
高市早苗経済安全保障担当相は１３日の閣議後記者会見で、防衛費増額の財源の一部を増税で賄うとの岸田文雄...
12月13日
自民、安保関連３文書了承 中国の軍事動向「挑戦」明記
自民党は１３日、国防部会などの合同会議を党本部で開き、国家安全保障戦略など安保関連３文書の改定内容を...
政府、自衛隊施設予算に建設国債 防衛力強化へ方針転換
政府は２０２３年度から５年間での防衛力強化に向け、自衛隊施設の整備費の一部に建設国債を活用する方針を...
旅行支援再開は１月１０日 割引縮小、最大７千円
斉藤鉄夫国土交通相は１３日の記者会見で、国内旅行を促す全国旅行支援を、年明けは１月１０日から再開する...
防衛費増額、国民に理解求める 首相「重み背負い対応を」
岸田文雄首相は１３日の自民党役員会で、防衛費増額を巡り「責任ある財源を考えるべきだ。今を生きる国民が...
自民茂木氏「２７年度は９兆円」 防衛費増額見通し
自民党の茂木敏充幹事長は１２日、千葉市での会合で、今後５年で進める防衛力強化に伴う防衛費増額に関し、...
12月12日