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自民、避難シェルターの議連発足　防衛力強化に併せ整備推進

2022年12月13日 15時38分 (12月13日 16時28分更新)
　自民党有志議員は１３日、厳しい安全保障環境を踏まえ、弾道ミサイルなどでの攻撃に備える住民用の避難シェルター整備を推進する議員連盟を発足させた。代表世話人に就任した塩谷立元文部科学相は「防衛力強化の議論が行われており、身を守るシェルターの問題もしっかり国として取り組んでいかないといけない」と強調した。

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