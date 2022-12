【左から】皇治(C)ORICON NewS inc. 梅野源治 (C)RIZIN FF

格闘家で“俺たちのスーパースター”こと皇治が13日、自身のツイッターを更新し、お笑いコンビ・かまいたちの山内健司との2ショットを公開。この写真に、SNSでかまいたちと“バトル”を繰り広げている梅野源治が即座に反応した。

今年3月の『RIZIN.34』で皇治と対戦した梅野が、自分の勝利を確信していたが判定結果で皇治の名前が呼び上げられる際に「ヤバいだろ!」と叫んだことが話題となり、格闘技界で「ヤバいだろ!」が一気にバズった。

このフレーズをかまいたちが自身のYouTubeでたびたびネタにしており、これに気づいた梅野が「俺のことイジってんのか?」とツイート。その後もかまいたちのイジりは止まらず、梅野が大みそかでの対戦プランをぶちあげると、慌てた山内と濱家隆一が梅野のツイッターをフォローしたが、梅野は「だめ!!!フォローしても許さない かまいたちは大晦日 #学ばせ確定」と懐柔を断固拒否した。

そんな渦中で、梅野と因縁のある皇治が「大晦日、参戦するらしいで」と山内との2ショットをアップすると、山内は「ヤバいだろ!!」と焦るも、目ざとく見つけた梅野は「【RIZIN大晦日確定】梅野源治vs山内&皇治 レフェリー 濱家 #ベビ梅 #ジャッジは勉強しておけよ」と、試合確定を宣言した。

今年の大みそか、かまいたちは日本テレビ系『笑って年越し!世代対決 昭和芸人vs平成・令和芸人』に出演することが発表されている。果たして、今年は地上波放送がないRIZINとの掛け持ちは実現するのか。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

<大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継>

