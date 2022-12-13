本文へ移動

「第80回ゴールデングローブ賞」映画ノミネート一覧：『アバター』や『トップガン』も選出

2022年12月13日 11時10分 (12月13日 12時05分更新)
映画『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（C）2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

映画『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（C）2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

　アカデミー賞の前哨戦として注目される「第80回ゴールデングローブ賞」のノミネート発表が米現地時間12日に行われた。作品賞（ドラマ部門）には、全世界公開を16日に控える『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』や、日本を含め世界中で大ヒットしたトム・クルーズ主演の『トップガン マーヴェリック』などがノミネート。また、日本作品では、湯浅政明監督の『犬王』がアニメ映画賞の候補に選出された。映画作品のノミネート結果は以下のとおり。授賞式は、現地時間2023年1月10日午後8時から開催される。
【画像】そのほかのノミネート作品
【映画】
■作品賞（ドラマ部門）
『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
『エルヴィス』
『フェイブルマンズ』
『TAR（原題）』
『トップガン マーヴェリック』
■作品賞（ミュージカル・コメディ部門）
『バビロン』
『イニシェリン島の精霊』
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
『逆転のトライアングル』
■アニメ映画賞
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
『犬王』
『マルセル・ザ・シェル・ウィズ・シューズ・オン（原題）』
『長ぐつをはいたネコと9つの命』
『私ときどきレッサーパンダ』
■作品賞（非英語作品）
『All Quiet on the Western Front （原題）』：ドイツ
『Argentina, 1985（原題）』：アルゼンチン
『Close（原題）』：ベルギー
『別れる決心』：韓国
『ＲＲＲ』：インド
■主演女優賞（ドラマ部門）
ケイト・ブランシェット：『TAR（原題）』
オリヴィア・コールマン：『エンパイア・オブ・ライト』
ヴィオラ・デイヴィス：『ウーマン・トーキング 私たちの選択』
アナ・デ・アルマス ：『ブロンド』
ミシェル・ウィリアムズ ：『フェイブルマンズ』
■主演男優賞（ドラマ部門）
オースティン・バトラー：『エルヴィス』
ブレンダン・フレイザー ：『The Whale（原題)』
ヒュー・ジャックマン：『The Son（原題）』
ビル・ナイ：『生きる LIVING』
ジェレミー・ポープ ：『The Inspection（原題）』
■主演女優賞（ミュージカル・コメディ部門）
レスリー・マンヴィル：『ミセス・ハリス、パリへ行く』
マーゴット・ロビー：『バビロン』
アニャ・テイラー＝ジョイ：『ザ・メニュー』
エマ・トンプソン：『Good Luck to You, Leo Grande（原題）』
ミシェール・ヨー：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
■主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）
ディエゴ・カルバ：『バビロン』
ダニエル・クレイグ：『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
アダム・ドライバー：『ホワイト・ノウズ』
コリン・ファレル：『イニシェリン島の精霊』
レイフ・ファインズ：『ザ・メニュー』
■助演女優賞
アンジェラ・バセット：『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
ケリー・コンドン：『イニシェリン島の精霊』
ジェイミー・リー・カーティス：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
ドリー・デ・レオン：『逆転のトライアングル』
キャリー・マリガン：『SHE SAID／シー・セッド その名を暴け』
■助演男優賞
ブレンダン・グリーソン：『イニシェリン島の精霊』
バリー・コーガン：『イニシェリン島の精霊』
ブラッド・ピット：『バビロン』
ジョナサン・キー：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
エディ・レッドメイン：『グッド・ナース』
■監督賞
ジェームズ・キャメロン：『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
ダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナート：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
バズ・ラーマン：『エルヴィス』
マーティン・マクドナー：『イニシェリン島の精霊』
スティーブン・スピルバーグ：『フェイブルマンズ』
■脚本賞
マーティン・マクドナー：『イニシェリン島の精霊』
ダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナート：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
スティーブン・スピルバーグ＆トニー・クシュナー：『フェイブルマンズ』
トッド・フィールド：『TAR（原題）』
サラ・ポーリー：『ウーマン・トーキング 私たちの選択』
■作曲賞
『バビロン』（ジャスティン・ハーウィッツ）
『イニシェリン島の精霊』（カーター・バーウェル）
『フェイブルマンズ』（ジョン・ウィリアムズ）
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』（アレクサンドル・デスプラ）
『ウーマン・トーキング 私たちの選択』（ヒドゥル・グドナドッティル）
■歌曲賞
「Lift Me Up」（※リアーナ）：『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
「Ciao Papa」：『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
「Naatu Naatu」：『ＲＲＲ』
「Hold My Hand」（※レディー・ガガ）：『トップガン マーヴェリック』
「Carolina」（※テイラー・スウィフト）：『ザリガニの鳴くところ』
湯浅政明監督『犬王』ゴールデングローブ賞ノミネート
インド映画『ＲＲＲ』超高速ナートゥダンスでゴールデングローブ賞ノミネート獲得
『イニシェリン島の精霊』第80回ゴールデングローブ賞最多8ノミネート
ミシェル・ヨー主演、『エブエブ』GG賞6部門ノミネート　カオスな場面写真も解禁
ケイト・ブランシェット、10回目のゴールデングローブ賞ノミネート

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

映画の新着

記事一覧