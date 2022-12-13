「第80回ゴールデングローブ賞」映画ノミネート一覧：『アバター』や『トップガン』も選出
2022年12月13日 11時10分 (12月13日 12時05分更新)
アカデミー賞の前哨戦として注目される「第80回ゴールデングローブ賞」のノミネート発表が米現地時間12日に行われた。作品賞（ドラマ部門）には、全世界公開を16日に控える『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』や、日本を含め世界中で大ヒットしたトム・クルーズ主演の『トップガン マーヴェリック』などがノミネート。また、日本作品では、湯浅政明監督の『犬王』がアニメ映画賞の候補に選出された。映画作品のノミネート結果は以下のとおり。授賞式は、現地時間2023年1月10日午後8時から開催される。
【映画】
■作品賞（ドラマ部門）
『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
『エルヴィス』
『フェイブルマンズ』
『TAR（原題）』
『トップガン マーヴェリック』
■作品賞（ドラマ部門）
『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
『エルヴィス』
『フェイブルマンズ』
『TAR（原題）』
『トップガン マーヴェリック』
■作品賞（ミュージカル・コメディ部門）
『バビロン』
『イニシェリン島の精霊』
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
『逆転のトライアングル』
『バビロン』
『イニシェリン島の精霊』
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
『逆転のトライアングル』
■アニメ映画賞
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
『犬王』
『マルセル・ザ・シェル・ウィズ・シューズ・オン（原題）』
『長ぐつをはいたネコと9つの命』
『私ときどきレッサーパンダ』
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
『犬王』
『マルセル・ザ・シェル・ウィズ・シューズ・オン（原題）』
『長ぐつをはいたネコと9つの命』
『私ときどきレッサーパンダ』
■作品賞（非英語作品）
『All Quiet on the Western Front （原題）』：ドイツ
『Argentina, 1985（原題）』：アルゼンチン
『Close（原題）』：ベルギー
『別れる決心』：韓国
『ＲＲＲ』：インド
『All Quiet on the Western Front （原題）』：ドイツ
『Argentina, 1985（原題）』：アルゼンチン
『Close（原題）』：ベルギー
『別れる決心』：韓国
『ＲＲＲ』：インド
■主演女優賞（ドラマ部門）
ケイト・ブランシェット：『TAR（原題）』
オリヴィア・コールマン：『エンパイア・オブ・ライト』
ヴィオラ・デイヴィス：『ウーマン・トーキング 私たちの選択』
アナ・デ・アルマス ：『ブロンド』
ミシェル・ウィリアムズ ：『フェイブルマンズ』
ケイト・ブランシェット：『TAR（原題）』
オリヴィア・コールマン：『エンパイア・オブ・ライト』
ヴィオラ・デイヴィス：『ウーマン・トーキング 私たちの選択』
アナ・デ・アルマス ：『ブロンド』
ミシェル・ウィリアムズ ：『フェイブルマンズ』
■主演男優賞（ドラマ部門）
オースティン・バトラー：『エルヴィス』
ブレンダン・フレイザー ：『The Whale（原題)』
ヒュー・ジャックマン：『The Son（原題）』
ビル・ナイ：『生きる LIVING』
ジェレミー・ポープ ：『The Inspection（原題）』
オースティン・バトラー：『エルヴィス』
ブレンダン・フレイザー ：『The Whale（原題)』
ヒュー・ジャックマン：『The Son（原題）』
ビル・ナイ：『生きる LIVING』
ジェレミー・ポープ ：『The Inspection（原題）』
■主演女優賞（ミュージカル・コメディ部門）
レスリー・マンヴィル：『ミセス・ハリス、パリへ行く』
マーゴット・ロビー：『バビロン』
アニャ・テイラー＝ジョイ：『ザ・メニュー』
エマ・トンプソン：『Good Luck to You, Leo Grande（原題）』
ミシェール・ヨー：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
レスリー・マンヴィル：『ミセス・ハリス、パリへ行く』
マーゴット・ロビー：『バビロン』
アニャ・テイラー＝ジョイ：『ザ・メニュー』
エマ・トンプソン：『Good Luck to You, Leo Grande（原題）』
ミシェール・ヨー：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
■主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）
ディエゴ・カルバ：『バビロン』
ダニエル・クレイグ：『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
アダム・ドライバー：『ホワイト・ノウズ』
コリン・ファレル：『イニシェリン島の精霊』
レイフ・ファインズ：『ザ・メニュー』
ディエゴ・カルバ：『バビロン』
ダニエル・クレイグ：『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
アダム・ドライバー：『ホワイト・ノウズ』
コリン・ファレル：『イニシェリン島の精霊』
レイフ・ファインズ：『ザ・メニュー』
■助演女優賞
アンジェラ・バセット：『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
ケリー・コンドン：『イニシェリン島の精霊』
ジェイミー・リー・カーティス：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
ドリー・デ・レオン：『逆転のトライアングル』
キャリー・マリガン：『SHE SAID／シー・セッド その名を暴け』
アンジェラ・バセット：『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
ケリー・コンドン：『イニシェリン島の精霊』
ジェイミー・リー・カーティス：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
ドリー・デ・レオン：『逆転のトライアングル』
キャリー・マリガン：『SHE SAID／シー・セッド その名を暴け』
■助演男優賞
ブレンダン・グリーソン：『イニシェリン島の精霊』
バリー・コーガン：『イニシェリン島の精霊』
ブラッド・ピット：『バビロン』
ジョナサン・キー：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
エディ・レッドメイン：『グッド・ナース』
ブレンダン・グリーソン：『イニシェリン島の精霊』
バリー・コーガン：『イニシェリン島の精霊』
ブラッド・ピット：『バビロン』
ジョナサン・キー：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
エディ・レッドメイン：『グッド・ナース』
■監督賞
ジェームズ・キャメロン：『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
ダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナート：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
バズ・ラーマン：『エルヴィス』
マーティン・マクドナー：『イニシェリン島の精霊』
スティーブン・スピルバーグ：『フェイブルマンズ』
ジェームズ・キャメロン：『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
ダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナート：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
バズ・ラーマン：『エルヴィス』
マーティン・マクドナー：『イニシェリン島の精霊』
スティーブン・スピルバーグ：『フェイブルマンズ』
■脚本賞
マーティン・マクドナー：『イニシェリン島の精霊』
ダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナート：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
スティーブン・スピルバーグ＆トニー・クシュナー：『フェイブルマンズ』
トッド・フィールド：『TAR（原題）』
サラ・ポーリー：『ウーマン・トーキング 私たちの選択』
マーティン・マクドナー：『イニシェリン島の精霊』
ダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナート：『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
スティーブン・スピルバーグ＆トニー・クシュナー：『フェイブルマンズ』
トッド・フィールド：『TAR（原題）』
サラ・ポーリー：『ウーマン・トーキング 私たちの選択』
■作曲賞
『バビロン』（ジャスティン・ハーウィッツ）
『イニシェリン島の精霊』（カーター・バーウェル）
『フェイブルマンズ』（ジョン・ウィリアムズ）
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』（アレクサンドル・デスプラ）
『ウーマン・トーキング 私たちの選択』（ヒドゥル・グドナドッティル）
『バビロン』（ジャスティン・ハーウィッツ）
『イニシェリン島の精霊』（カーター・バーウェル）
『フェイブルマンズ』（ジョン・ウィリアムズ）
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』（アレクサンドル・デスプラ）
『ウーマン・トーキング 私たちの選択』（ヒドゥル・グドナドッティル）
■歌曲賞
「Lift Me Up」（※リアーナ）：『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
「Ciao Papa」：『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
「Naatu Naatu」：『ＲＲＲ』
「Hold My Hand」（※レディー・ガガ）：『トップガン マーヴェリック』
「Carolina」（※テイラー・スウィフト）：『ザリガニの鳴くところ』
「Lift Me Up」（※リアーナ）：『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
「Ciao Papa」：『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
「Naatu Naatu」：『ＲＲＲ』
「Hold My Hand」（※レディー・ガガ）：『トップガン マーヴェリック』
「Carolina」（※テイラー・スウィフト）：『ザリガニの鳴くところ』
湯浅政明監督『犬王』ゴールデングローブ賞ノミネート
インド映画『ＲＲＲ』超高速ナートゥダンスでゴールデングローブ賞ノミネート獲得
『イニシェリン島の精霊』第80回ゴールデングローブ賞最多8ノミネート
ミシェル・ヨー主演、『エブエブ』GG賞6部門ノミネート カオスな場面写真も解禁
ケイト・ブランシェット、10回目のゴールデングローブ賞ノミネート
インド映画『ＲＲＲ』超高速ナートゥダンスでゴールデングローブ賞ノミネート獲得
『イニシェリン島の精霊』第80回ゴールデングローブ賞最多8ノミネート
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