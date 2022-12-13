TWICE、東京ドーム公演を映像作品化 応募総数70万超のプレミア公演を全曲収録
2022年12月13日 00時00分 (12月13日 01時05分更新)
アジア発9人組ガールズグループ・TWICEが、4月に開催した東京ドーム公演のライブDVD／Blu-ray『TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN』が、来年2月21日に発売されることが決定した。
自身4度目のワールドツアーの一環で行われた2年ぶりの来日公演は、応募総数70万通超え。韓国からデビューしたガールズグループとして初となる、東京ドーム3日間連続公演（4月23～25日）の記録を樹立し、約15万人を熱狂させるプレミア公演となった。ライブDVD／Blu-rayには、4月24日公演の映像が全曲収録（約167分予定）される。
DVD／Blu-rayともに、初回限定盤には特典映像『Documentary of “TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN”』を収録。28pフォトブックレット、ソロポストカード9枚セットも同梱される。
本作に先がけ、12月28日にはTWICE初となる4thアルバム『Celebrate』のアナログ盤をリリース。大みそかには『第73回NHK紅白歌合戦』に出場する。
■DVD／Blu-ray『TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN』収録曲
・The Feels
・Feel Special
・UP NO MORE
・QUEEN
・FANCY -Japanese ver.-
・TURN IT UP
・SHOT CLOCK
・GET LOUD
・I CAN’T STOP ME -Japanese ver.-
・ESPRESSO
・ICON
・CRY FOR ME
・SCIENTIST -Japanese ver.-
・REAL YOU
・MOONLIGHT
・CACTUS
・REWIND
・What is Love? -Japanese ver.-
・KNOCK KNOCK
・MORE & MORE
・Dance The Night Away
・Alcohol-Free
・Heart Shaker
・PUSH & PULL（JIHYO, SANA, DAHYUN）
・HELLO（NAYEON, MOMO, CHAEYOUNG）
・1, 3, 2（JEONGYEON, MINA, TZUYU）
・Just be yourself
・Perfect World
ランダムルーレット曲（Random Roulette）
1. Fanfare
2. HAPPY HAPPY
3. POLISH
4. Breakthrough
・The Feels
・Feel Special
・UP NO MORE
・QUEEN
・FANCY -Japanese ver.-
・TURN IT UP
・SHOT CLOCK
・GET LOUD
・I CAN’T STOP ME -Japanese ver.-
・ESPRESSO
・ICON
・CRY FOR ME
・SCIENTIST -Japanese ver.-
・REAL YOU
・MOONLIGHT
・CACTUS
・REWIND
・What is Love? -Japanese ver.-
・KNOCK KNOCK
・MORE & MORE
・Dance The Night Away
・Alcohol-Free
・Heart Shaker
・PUSH & PULL（JIHYO, SANA, DAHYUN）
・HELLO（NAYEON, MOMO, CHAEYOUNG）
・1, 3, 2（JEONGYEON, MINA, TZUYU）
・Just be yourself
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