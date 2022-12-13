男子は皇学館大６連覇、女子は名城大１６連覇 駅伝・東海学生対校
2022年12月13日 05時05分 (12月13日 05時06分更新)
第８４回東海学生駅伝対校選手権大会と第１６回東海学生女子駅伝対校選手権大会（ともに東海学生陸上競技連盟、中日新聞社共催）が１１日、愛知県の知多半島であり、男子は皇学館大（三重）が６連覇を達成した。女子は名城大（愛知）が第１回大会から負けなしの１６連覇を成し遂げた。
男子は知多半島南部を一周する７区間６３・５キロ、女子は半周の５区間２６・６キロを走った。
【男子】（１）皇学館大（柴田、岩島、曽越、宮本、畠山、花井、中川）３時間１７分２秒（２）名大（田尻、重田、加藤、勝田、河崎、吉原、森川）３時間１８分２２秒（３）愛知工業大（山本、苅谷、吉田、端野、渡辺、太田、深谷）３時間１８分３３秒（４）岐阜協立大（中尾、高嶋、高矢、宮山、村松、平田、天野）３時間２１分４９秒（５）中京大（鵜飼、鶴田、田中、本多、米谷、勝田、木山）３時間２３分３０秒（６）三重大（名和、田原、出島、吉川、吉田、川口、佐藤）３時間２８分３１秒
【女子】（１）名城大（柳楽、石松、原田、荒井、小林）１時間２９分２１秒（２）中京学院大（安藤、中村、渡辺、具志堅、松本）１時間３２分４７秒（３）日福大（純浦、山田、西井、桑原、永谷）...
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