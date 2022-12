2023年をもって解散することを発表している6人組グループ・BiSHが12日、2022年12ヶ月連続リリース第12弾「ZUTTO」を配信リリースした。午後8時には、YouTubeでミュージックビデオ(MV)がプレミア公開された。

12ヶ月連続のラストを飾る今作は、松隈ケンタが作曲、JxSxKが作詞を担当。これまでのBiSHの軌跡を振り返りながらも、「行かなくちゃ 僕は一人じゃない」というサビのラストフレーズが6人それぞれの未来を感じさせる。解散に向けて走り抜けて行くような、疾走感のあるメロディーが印象的なロックナンバーとなっている。

MVの監督は、BiSH作品では「オーケストラ」「My landscape」や、12ヶ月連続リリース第1弾作品「FiNAL SHiTS」を手がけた映像作家・大喜多正毅氏が務めた。メンバーそれぞれのロケ地は、過去のMVやアーティスト写真のロケ地のオマージュになっている。

MV後半ではこれまでBiSHが生み出してきた数々の作品が次々に映し出され、まさに怒とうのごとく過ぎていった約8年間の活動の軌跡をたどるエモーショナルな展開に。ラストシーンでは、広がりのある砂漠で歌い踊るBiSHの姿が印象的な映像となっている。

なお、プレミア公開の最後には、10月2日に山梨・富士急ハイランド コニファーフォレストで開催されたBiSH史上最大規模の野外ワンマンライブ『BiSH OUT of the BLUE』の映像商品が、2023年2月15日に発売することが告知された。

本作は初回生産限定Blu-ray盤とDVD盤の2形態。Blu-ray盤には、10月3日に東京・Zepp DiverCityで開催された例年恒例のフリーライブ『FiNE NATURE SENSATiON』(これまでは『TOKYO BiSH SHiNE』、通称:TBSと称して開催)のライブ映像も収められる。

関連キーワード 音楽