『RIZIN.40』の公開練習を行った瀧澤謙太(中央)、荒井夕翔くん(左)、小嶋奎斗くん(右)(C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)で、井上直樹と対戦する瀧澤謙太が12日、都内の自身のジム「Fired Up Gym」で公開練習を行った。

このカードは当初、7月のRIZINで決定していたが直前に井上が負傷したため中止に。改めて大みそかで実現し、お互いにとって1年ぶりの試合となる。

この秋にオープンしたばかりの新しい自身のジムでの練習で、ミットを持ったのはジムに通っている18歳の高校生・荒井夕翔くんと、15歳の中学生・小嶋奎斗くん。未来のRIZINファイターを相手に、「調子が良すぎて怖い」という瀧澤は鋭いパンチの連打にミドル&ハイキック、さらにはローリングソバットも披露するなど、言葉通りの順調な仕上がりを見せた。

試合は1年ぶりとなるが、その期間の成長について「全部ですね、別人だと思ってもらえたら」と自信たっぷりで、試合のテーマについても「圧倒して勝ちます」と断言。この1年、他の対戦相手との試合は行わず井上戦にこだわった理由については「井上選手が嫌がってそうだったし(笑)、喰ったほうがおいしい相手だし、その間に強くなれると思ったから。それにジムのオープンの準備を進めることができた」と前向きに語った。

ジムの運営に忙殺され、競技者としての影響がないか心配されたが「一番恐れていたんですけど、意外とやってみたらそうじゃなくて。格闘技に携わる時間がすごく増えたので、発想やひらめきが研ぎ澄まされて、最近はすごく強くなった期間だなって感じます。指導にたくさん入っているので、人に教えられる技術が本当の技術なので。何となくやっていたことを考えてやれるようになった」と、むしろ選手としての手応えを実感している。

また、朝倉未来がプロデュースする話題の格闘技『BreakingDown』とも積極的に関わっているが、そのメリットについて「格闘技の本質って倒しに行くところで、レベルはRIZINと全然違うんですけど、人の倒れるメカニズムが明確にわかるような試合が多いので、『こういう角度でアゴを殴れば倒れるんだな』とか、小学生の教科書を改めて読んでるみたいです」と、RIZINトップファイターでも見るべきポイントがあると解説した。

交流のある平本蓮からは「タッキーが勝つんじゃない?」と太鼓判を押されたそうで、勝ったら祝勝会をするプランもあるという。来年のビジョンについて「RIZINからは大みそかに勝ったらベルトが見えてくるという話も聞いているので、来年はキム・スーチョルとかと戦いたい」と展望した。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

<大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継>

