大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)のABEMAの視聴チケットが、12日午後6時より販売開始された。

2022年のABEMAは、現在開催中の『FIFA ワールドカップ カタール 2022』全64試合の無料生中継をはじめ、野球の『メジャーリーグベースボール2022』や、那須川天心と武尊による世紀の一戦が大きな話題となった『THE MATCH 2022』など、数多くの大型スポーツコンテンツを中継し、多くの熱狂と感動を届けてきた。

RIZINについては、世界からも注目されたフロイド・メイウェザーVS朝倉未来戦が実現した9月の『超RIZIN&RIZIN.38』をはじめ、10月の『RIZIN.39』、11月の『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』を生中継し、1年で最大のイベントとなる大みそかも全試合生中継する。

今回の『RIZIN.40』は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINのなかでも随一の実績を誇る代表選手たちと、MMAの本場・北米の総合格闘技団体Bellator(ベラトール)のスター軍団による、“RIZIN vs. Bellator全面対抗戦”が実現。そのほかにも女子スーパーアトム級トーナメント決勝の伊澤星花VSパク・シウや、キャリア20年を超えるベテラン・所英男VS元UFCファイターのジョン・ドッドソンなどがラインナップしている。

本大会は経済産業省が定める「イベントワクワク割」の対象となったことを受け、前売りチケットは、通常販売額の20%割引となるABEMAコイン4000コイン(4800円相当)、当日チケットはABEMAコイン4400コイン(5280円)でそれぞれ販売する。

さらに、ABEMAプレミアム会員なら前売りチケットはABEMAコイン3600コイン(4320円相当)、当日チケットはABEMAコイン3960コイン(4752円相当)となる。前売り期間は大会前日の30日午後11時59分まで。見逃し配信は2023年1月5日午後11時59分まで。

なお、ABEMAではRIZINのほかにも多数の格闘技・プロレス大会の中継やオリジナルコンテンツを配信中。年末年始も25日は『RISE WORLD SERIES /SHOOTBOXING-KINGS 2022』、31日の『RIZIN.40』、年が明けて1月1日にプロレスリング・ノアの『ABEMA presents NOAH "THE NEW YEAR" 2023』、そして1月6日には亀田興毅プロデュースのボクシング『3150FIGHT vol.4』と、注目大会が目白押しとなっている。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

