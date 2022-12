水木一郎さん

「アニメソングの帝王」として知られている歌手の水木一郎さんが、12月6日午後6時50分、肺がんのため死去した。享年74。12日に所属事務所が報告した。これを受け、SNS上では世界中から惜しむ声があがっている。

7月に肺がんを公表し闘病していた水木さん。公表後、多くの関係者がエールを送り、水木さんもイベント出演していたが、訃報にSNS上では「まじか…」「ウソだと言って!」「Z~!まだ聴きたいです!」「アニキ…」などと反応。

また、『ONE PIECE』『サクラ大戦』の曲を手掛けた作曲家の田中公平氏はツイッターで「本当に本当に残念! 嘘だと言って欲しい。アニキがいないと、アニソンはどうなるの? まだまだ早すぎる。 慎んでご冥福をお祈りします」と追悼。

水木さんと同じアニソン歌手のオーイシマサヨシも「僕はとても悲しいです」と惜しんだ。

ツイッターでは「水木一郎さん」が世界トレンド入りし、「No…MIZUKI」「fuck this is awful news. rest in peace to ichiro mizuki, best to ever fuckin do it!!! mazin go!!!!」「Rest in peace Ichiro Mizuki…」などと惜しむ声があがっている。

水木さんは1968年のデビューから、アニソン歌手のパイオニアとして業界をけん引。『マジンガーZ』や『コン・バトラーV』などの主題歌を、半世紀以上にわたって歌い続けている。昨年4月に声帯不全麻痺の症状が出ていることを告白していた。

関連キーワード エンタメ総合