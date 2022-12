来年2月にベストアルバム『THE BEST and BEYOND』を発売する中山優馬

歌手で俳優の中山優馬が、来年2月1日にソロデビュー10周年記念のベストアルバム『THE BEST and BEYOND』を発売することが決定した。あわせて、東名阪を巡る10周年アニバーサリーツアーも発表された。

ベスト盤には、1stシングル「Missing Piece」から配信限定シングル「Feeling Me Softly」までの既発シングル全曲に加え、2022年10〜11月に2ヶ月連続リリースされた配信シングル「Squall」「Step!!」も収録。10年間の軌跡を集約したコンプリート盤となっている。

初回盤のボーナストラックとして、本人が作詞に参加した新曲「息を呑むほど」を収録。さらに、シングル曲以外の人気曲やカップリング曲だけで構成されたスペシャルなDISC 2も同梱される。

通常盤にも、洗練されたサウンドに乗せてクールな歌唱で大人の魅力を感じさせる「Salty Dog」、セクシーかつ幻想的な世界観で新たな一面を垣間見せる「Fruit」、心の琴線に触れる歌詞と叙情的な歌唱で包み込むし珠玉のバラード「深呼吸」と、ボーナストラック3曲を盛り込む。

特典映像として、初回盤Blu-ray/DVDには「Missing Piece」から「Step!!」までのMVを集約した「Music Clip Collection」を収録。アニバーサリー盤Blu-ray/DVDには新旧楽曲を織り交ぜた「SPECIAL MINI LIVE」が収められ、中でも「SPECIAL REEL」として収録の「Step!!」は、『PLAYZONE』からの盟友、屋良朝幸が全面監修する。

本作を携え、来年2月から3月にかけて、東京・大阪・愛知の3会場6公演を巡るツアー「YUMA NAKAYAMA 10th ANNIVERSARY TOUR〜THE BEST and BEYOND〜」の日程は以下のとおり。

■『YUMA NAKAYAMA 10th ANNIVERSARY TOUR〜THE BEST and BEYOND〜』

▼2023年

2月11日(土):大阪・森ノ宮ピロティホール

2月12日(日):大阪・森ノ宮ピロティホール

3月11日(土):愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

3月28日(火):東京・EX THEATER ROPPONGI

3月29日(水):東京・EX THEATER ROPPONGI

■ベストアルバム『THE BEST and BEYOND』

【初回盤/アニバーサリー盤】

▼DISC1

01.WEEKEND

02.YOLO moment

03. Get Up!

04.High Five

05.Step!!

06.とことんGot It!

07.息を呑むほど(初回盤のみ)/うたかたに踊る(アニバーサリー盤のみ)

08.Butterfly

09.Feeling Me Softly

10.貯金箱

11.Missing Piece

12.Squall

▼DISC2

01.悪魔な恋(Album Ver.)

02.Darkness

03.愛までがナイフ

04.XOXO (キスハグ)

05.おやすみ

06.so Crazy

07.舞い、恋

08.水の帰る場所

09.交差点

10.In The Name of LOVE

▽特典映像

・Music Clip Collection (APPROX.31min.)

Missing Piece/High Five/Get Up!/Butterfly/とことんGot It!/貯金箱/Squall/Step!!

【通常盤】

▼CD

01.WEEKEND

02.YOLO moment

03. Get Up!

04.High Five

05.Step!!

06.とことんGot It!

07.Salty Dog ※通常盤のみ収録

08.Butterfly

09.Feeling Me Softly

10.Fruit ※通常盤のみ収録

11.貯金箱

12.深呼吸 ※通常盤のみ収録

13.Missing Piece

14.Squall

