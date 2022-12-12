e☆イヤホン主催イベント『ポタフェス2022冬 秋葉原』開催決定 ピエール中野、愛内里菜ら登場
2022年12月12日 11時00分 (12月12日 12時05分更新)
イヤホン＆ヘッドホン専門店のe☆イヤホンが、ポータブルオーディオの展示試聴イベント『ポタフェス2022冬 秋葉原』を東京・ベルサール秋葉原にて、17日・18日の2日間にわたって開催すると発表した。
秋葉原での開催は2019年12月以来3年ぶり。今年7月の『ポタフェス2022大阪・なんば』、9月の『ポタフェス2022仙台』は事前登録制での入場だったが、今回は入退場フリーとなる。
会場では、イヤホンやヘッドホン、ポータブルオーディオプレーヤーなどを手がける国内外129ブランドが一堂に会し、注目の最新モデルや未発表機の展示・試聴を行うほか、さまざまなイベントも予定されている。
動画コンテンツ「出張版e☆イヤホンTV」の公開ライブ配信では、ゲストにロックバンド・凛として時雨のピエール中野と歌手の愛内里菜が登場。ポタフェス出展ブランドの注目製品やe☆イヤホンの売上ランキングについてなど、ポータブルオーディオの話題でトークを行う。
『Quantum争奪！ FAV道場破り from SFL』では、マルチプロゲーミングチーム・v6プラス FAV gamingのメンバーなど、プロのeスポーツ選手たちが参加し、来場者とゲーム対戦を実施。勝利した来場者には、JBL製ゲーミングギア「Quantum」シリーズの製品がプレゼントされる。
このほか、イベントロゴ入りのノベルティグッズがプレゼントされるアンケート企画や、同イベント限定特価でポータブルオーディオ製品を販売する物販コーナーも設けられる。
■『ポタフェス2022冬 秋葉原』出展ブランド一覧
（nb）
3ee
64 Audio
AAW
acoustic effect
Acoustune
ADV.
ag
AKG Professional
albos
ALPEX
ANIMA
ASHIDAVOX
Astell&Kern
Astrotec
Audirect
AVIOT
AZLA
Beat Audio
Bispa
Bowers&Wilkins
BQEYZ
BriseAudio
Campfire Audio
Cayin
CHIKYU-SEKAI
CHORD
cocktailAudio
COMPLY
Crosszone
Defunc
DEKONI
Denon
DIESEL
DITA
e☆イヤホン・ラボ
Effect Audio
Eletech
Elysian Acoustic Labs
Empire Ears
EPOS
FAudio
FIDUE
FiiO
final
Flipears
fumo
GRADO
HACRAY
Hakugei
HAYLOU
Hi-Unit
HIFIMAN
HUAWEI
iBasso Audio
iFi audio
IKKO
intime
Jabra
JBL
Jomo Audio
Just ear
JVC
KENWOOD
KIMBER KABLE
Kinera
LIQUID LINKS
Lotoo
M-SOUNDS
MACKIE
MADOO
Maestraudio
MEZE AUDIO
mimimamo
MUZEN
NF Audio
Noble Audio
NOBUNAGA Labs
NTTソノリティ「nwm（ヌーム）」
NUARL
onso
OSTRY
Pentaconn
qdc
Questyle
radius
RAPTGO
RHAPSODIO
ROCK JAW AUDIO
Roland
Rosenkranz
See Audio
SENNHEISER
SHANLING
Shokz
SHURE
SIMGOT
Softears
Soundmatters「360 Peak」
SpinFit
STAX
Stellanova
Stellanova Limited
Symbio
TAGO STUDIO
TANCHJIM
Tangzu
Technics
THIEAUDIO
TO2 AUDIO
TRIODE
ULTRASONE
UNCOMMON
Unique Melody
urbanista
V-MODA
Victor
VISION EARS
Vortex Cables
Yongse
オーディオテクニカ
カナルワークス
きこエール
ソニー
ヤマハ
レクスト
ロードマイクロフォンズ
水月雨
声音記憶
（nb）
3ee
64 Audio
AAW
acoustic effect
Acoustune
ADV.
ag
AKG Professional
albos
ALPEX
ANIMA
ASHIDAVOX
Astell&Kern
Astrotec
Audirect
AVIOT
AZLA
Beat Audio
Bispa
Bowers&Wilkins
BQEYZ
BriseAudio
Campfire Audio
Cayin
CHIKYU-SEKAI
CHORD
cocktailAudio
COMPLY
Crosszone
Defunc
DEKONI
Denon
DIESEL
DITA
e☆イヤホン・ラボ
Effect Audio
Eletech
Elysian Acoustic Labs
Empire Ears
EPOS
FAudio
FIDUE
FiiO
final
Flipears
fumo
GRADO
HACRAY
Hakugei
HAYLOU
Hi-Unit
HIFIMAN
HUAWEI
iBasso Audio
iFi audio
IKKO
intime
Jabra
JBL
Jomo Audio
Just ear
JVC
KENWOOD
KIMBER KABLE
Kinera
LIQUID LINKS
Lotoo
M-SOUNDS
MACKIE
MADOO
Maestraudio
MEZE AUDIO
mimimamo
MUZEN
NF Audio
Noble Audio
NOBUNAGA Labs
NTTソノリティ「nwm（ヌーム）」
NUARL
onso
OSTRY
Pentaconn
qdc
Questyle
radius
RAPTGO
RHAPSODIO
ROCK JAW AUDIO
Roland
Rosenkranz
See Audio
SENNHEISER
SHANLING
Shokz
SHURE
SIMGOT
Softears
Soundmatters「360 Peak」
SpinFit
STAX
Stellanova
Stellanova Limited
Symbio
TAGO STUDIO
TANCHJIM
Tangzu
Technics
THIEAUDIO
TO2 AUDIO
TRIODE
ULTRASONE
UNCOMMON
Unique Melody
urbanista
V-MODA
Victor
VISION EARS
Vortex Cables
Yongse
オーディオテクニカ
カナルワークス
きこエール
ソニー
ヤマハ
レクスト
ロードマイクロフォンズ
水月雨
声音記憶
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