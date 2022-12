TBS系で19日に生放送される『CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間SP』(後7:00~後10:57)出演アーティスト第3弾として、福山雅治、星野源、乃木坂46ら12組が12日、発表された。さらに、オープニングはKing & Princeとなにわ男子が飾ることも決定した。

4時間生放送のオープニングは、King & Princeが「君とメリークリスマス〜Lovin' you」を、なにわ男子が「#MerryChristmas」を披露することに。クリスマススペシャルの幕開けを盛り上げる。

福山雅治は、ドラマ『霊媒探偵・城塚翡翠』主題歌の最新曲「妖」と、2011年にリリースしたヒット曲「家族になろうよ」をクリスマス特別バージョンで披露する。

星野源は、人気アニメ『SPY×FAMILY』のエンディング主題歌で、海外のバイラルチャートで1位を獲得するなど国内外でヒットしている「喜劇」と、一度聴いたら耳から離れない印象的なメロディーと、遊び心あふれる歌詞の「異世界混合大舞踏会(feat. おばけ)」の2曲を披露する。

乃木坂46は、グループ卒業を控える1期生・齋藤飛鳥が最後のセンターを務める31枚目シングル「ここにはないもの」を、DA PUMPはデビュー曲「Feelin' Good ~It’s PARADISE~」と大ヒット曲「U.S.A.」を含むメドレーを、AKB48は本田仁美が初センターを務めた59枚目シングル「元カレです」を披露する。

Uruは二宮和也主演で4月期に放送された日曜劇場『マイファミリー』の主題歌として書き下ろした「それを愛と呼ぶなら」と、優里が作詞作曲を手がけた最新曲「そばにいるよ」をテレビ初歌唱することになった。

Z世代に人気のアーティストたちも集結する。優里は自身初のクリスマスソング「クリスマスイブ」と大ヒット曲「ドライフラワー」を歌唱。マカロニえんぴつは、日本のApple Musicで2022年に最も再生された楽曲の2位にランクインした「なんでもないよ、」を、Tani Yuukiは9月に配信開始された「もう一度」を歌い、水曜日のカンパネラはTikTokを中心に話題を集めている楽曲「エジソン」を、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でパフォーマンスしたアレンジで披露する。

宮本浩次は、カバーアルバム『秋の日に』収録曲の中森明菜「飾りじゃないのよ涙は」を熱唱。新生Little Glee Monsterは、誰もが知るクリスマスの名曲をスペシャルメドレーにして圧巻のハーモニーを繰り広げる。

番組公式ツイッターでは、視聴者へのクリスマスプレゼントとして、クリスマスSP限定ボイスメッセージ企画を実施する。

■『CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間SP』出演アーティスト・歌唱曲

INI「SPECTRA」

ウタ from ウタワールド(声:名塚佳織 歌:Ado)「風のゆくえ」「新時代」「私は最強」

Uru「それを愛と呼ぶなら」「そばにいるよ」

AKB48「元カレです」

&TEAM「Scent of you」

Official髭男dism「Subtitle」「ミックスナッツ」

Kis-My-Ft2「想花」

King & Prince「君とメリークリスマス~Lovin’ you」「ツキヨミ」

JO1「SuperCali」

水曜日のカンパネラ「エジソン - From THE FIRST TAKE」

SixTONES「Boom-Pow-Wow!」

Snow Man「JUICY」「オレンジkiss」

SEKAI NO OWARI「silent」「Habit」

Tani Yuuki「もう一度」

DA PUMP「Feelin’ Good ~It’s PARADISE~」〜「U.S.A.」メドレー

なにわ男子「#MerryChristmas」「The Answer」

乃木坂46「ここにはないもの」

back number「アイラブユー」「怪盗」「ヒロイン」

福山雅治「妖」「家族になろうよ」

8LOOM「君の花になる」

Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「Fate or Destiny」

星野源「喜劇」「異世界混合大舞踏会(feat. おばけ)」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

Mrs. GREEN APPLE「Soranji」「ダンスホール」

宮本浩次「飾りじゃないのよ 涙は」

優里「クリスマスイブ」「ドライフラワー」

Little Glee Monster「クリスマスの名曲スペシャルカバー」

※50音順

