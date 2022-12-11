声優・江口拓也、木村良平、代永翼によるユニットTrignalが、5月に横浜アリーナで開催されるKiramuneレーベルによるライブイベント「Kiramune Music Festival 2023」（通称：キラフェス）に出演することが決定した。

Trignalは2012年にKiramuneレーベルからデビューしたユニットで、キラフェスへはゲスト出演となる。

なお、チケットFC先行受付は12月13日23:59まで受付中。

■Kiramune Music Festival 2023概要

【公演タイトル】

Kiramune Music Festival 2023

【日時】

2023年5月13日（土）14：00開場/15：30開演

2023年5月14日（日）12：00開場/13：30開演

【会場】

横浜アリーナ

【出演者】

神谷浩史／浪川大輔／柿原徹也／岡本信彦／吉野裕行／SparQlew（上村祐翔・保住有哉・堀江瞬・吉永拓斗）/江口拓也

【ゲスト】

Trignal（江口拓也、木村良平、代永翼）

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