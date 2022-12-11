江口拓也＆木村良平＆代永翼のユニットTrignal、キラフェス2023にゲスト出演決定
2022年12月11日 21時00分 (12月11日 22時05分更新)
声優・江口拓也、木村良平、代永翼によるユニットTrignalが、5月に横浜アリーナで開催されるKiramuneレーベルによるライブイベント「Kiramune Music Festival 2023」（通称：キラフェス）に出演することが決定した。
Trignalは2012年にKiramuneレーベルからデビューしたユニットで、キラフェスへはゲスト出演となる。
なお、チケットFC先行受付は12月13日23:59まで受付中。
■Kiramune Music Festival 2023概要
【公演タイトル】
Kiramune Music Festival 2023
Kiramune Music Festival 2023
【日時】
2023年5月13日（土）14：00開場/15：30開演
2023年5月14日（日）12：00開場/13：30開演
2023年5月13日（土）14：00開場/15：30開演
2023年5月14日（日）12：00開場/13：30開演
【会場】
横浜アリーナ
横浜アリーナ
【出演者】
神谷浩史／浪川大輔／柿原徹也／岡本信彦／吉野裕行／SparQlew（上村祐翔・保住有哉・堀江瞬・吉永拓斗）/江口拓也
神谷浩史／浪川大輔／柿原徹也／岡本信彦／吉野裕行／SparQlew（上村祐翔・保住有哉・堀江瞬・吉永拓斗）/江口拓也
【ゲスト】
Trignal（江口拓也、木村良平、代永翼）
Trignal（江口拓也、木村良平、代永翼）
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