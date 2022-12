村雨辰剛

庭師でタレントの村雨辰剛が11日、自身のインスタグラムを更新。10日に行われた世良公則&野村義男によるユニット「音屋吉右衛門」のライブにゲスト出演した際の舞台裏でのスリーショットを公開した。

村雨と世良はNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」に共演して意気投合。以来、プライベートでも会食するなど友情を育んできた。村雨は投稿で「お二人のギターがカッコ良すぎた」とライブの感想をつづり、「12/10という日付ですが、ちょうど一年前にカムカムでクリスマスパーティーのシーンが放送され、その同じ日にたまたま世良さんの岡山ライブにトークゲストとして参加させて頂きました」と昨年の12月10日も世良と一緒だったことを明かした。

このコメントを受け、世良も自身のツイッターに「予期せぬロバート少佐の登場。オーディエンスの方々の歓喜。昨日のOn The Sunny Side of the Streetは特別のものになりました。今年も12/10は最高」と投稿。「村雨くん、忙しい中、駆けつけてくれてありがとう。新年、また男の茶会やりましょう」と投げ掛けた。

村雨のツイッターのフォロワーからは「カムカムのご縁嬉しいですね」「ロバートさんと定一さんだ」と声が寄せられ、世良のフォロワーからも「お二人ともハマり役。世良さんの歌唱シーンもドラマの名シーンだと思います」など「カムカム」を懐かしむ声が集まっている。