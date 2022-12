『モーニング娘。'22 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR〜SINGIN' TO THE BEAT〜加賀楓卒業スペシャル』の模様

アイドルグループ・モーニング娘。’22の13期メンバー・加賀楓(23)が10日、東京・日本武道館で行われた『モーニング娘。'22 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR〜SINGIN' TO THE BEAT〜加賀楓卒業スペシャル』をもって、グループおよびハロー!プロジェクトから卒業した。2012年にハロプロ研修生として活動を開始し、2016年にモーニング娘。の13期メンバーとして加入。ハロー!プロジェクトメンバーとしての約10年間の活動にピリオドを打った。

1万1千人の観客が360度を囲む中、コンサートは「そうだ!We're ALIVE(updated)」からスタート。それぞれのソロダンスや各メンバーのデビュー曲をつないだメドレーなどを挟みつつ、最新曲「Happy birthday to Me!」まで駆け抜けた。加賀と横山玲奈(21)のデビュー曲「BRAND NEW MORNING」では、2人でステージの中央に立ち、<誰よりも最強>と笑顔で何度も拳を突き合わせ、同期の絆を示した。

最初のMCで「ようこそお越しくださいました。私たち、13期です!」と声を揃えた加賀と横山は、「よっしゃ、決まった!」「リハーサルが始まる前から練習してきました」とガッツポーズ。横山は「13期の2人だけでMCをやったことってないよね」と切り出し、加賀は「レア。SSRかURくらい」と続けた。

2人は「13期でバスツアーがやりたかった」「秩父って場所まで決まっていたのに」と話し出し、横山は「私が1人で開催するから、とりあえずファンクラブに入っておいて。そうしたら私のバスツアーに応募できるようになる。当選するかどうかはわからないけど、バスで落ち合おう。頑張って当選して」と“妙案”を繰り出す。

加賀は「明日入っておく…」と苦笑いしつつ、「こんなMCをしていますけど、一応私の卒業コンサートなんですよ」と笑いも誘った。そして「この時間は目一杯パフォーマンスに使っていきたいと思っておりますので、みなさん最後までよろしくお願いします!」と力強く伝え、同ツアーで現体制初パフォーマンスとなった「ジェラシー ジェラシー」や「ビートの惑星」「人間関係No way way」を含む20曲を披露。本編のラストには、譜久村の「この先違う道を進みますが、気持ちは1つです」という言葉とともに「歩いてる」を歌い上げた。

アンコールではメンバーがそれぞれ加賀への思いを語る。加賀は自身のメンバーカラーであるイタリアンレッドと黒のパンツスタイルで登場し、自らも振り付けに関わったというダイナミックなダンスで「Give me 愛」を1人で披露。メンバー全員で「Ambitious!野心的でいいじゃん」を歌唱した後、加賀は「10年間応援してくださったみなさま、本当にありがとうございました。加賀楓でした!」と満面の笑顔で締めくくった。

■『モーニング娘。'22 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR〜SINGIN' TO THE BEAT〜加賀楓卒業スペシャル』セットリスト

01. そうだ!We're ALIVE(updated)

02. 恋愛レボリューション21(updated)

03. ムキダシで向き合って

04. 自由な国だから

05. 恋愛Destiny~本音を論じたい~

06. メドレー

・マジですかスカ!

・ピョコピョコ ウルトラ

・Help me!!(updated)

・青春小僧が泣いている

・BRAND NEW MORNING

・KOKORO & KARADA

07. Happy birthday to Me!

08. 忘れらんない/小田・横山

09. Take off is now!/石田・加賀・岡村

10. 愛して 愛して 後一分/譜久村・生田・野中・山崎・櫻井

11. 大きい瞳/牧野・羽賀・北川

12. Swing Swing Paradise

13. ジェラシー ジェラシー

14. One・Two・Three(updated)

15. ナルシス カマってちゃん協奏曲第5番

16. ビートの惑星

17. 人間関係No way way

18. ドッカ~ン カプリッチオ

19. わがまま 気のまま 愛のジョーク

20. 歩いてる

En1. 強気でいこうぜ

En2. What is LOVE?

En3. Give me 愛/加賀

En4. Ambitious!野心的でいいじゃん

