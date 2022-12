Huluで配信中の韓国ドラマ全12作品の第1話をYouTubeで無料配信

動画配信サービス「Hulu」は、今月6日から独占配信が始まったばかりのイ・ジュンギ主演『アゲイン・マイ・ライフ~巨悪に挑む検事~』をはじめ、配信中の韓国ドラマ12作品の第1話を公式YouTubeチャンネルで無料配信する。王道の「青春ラブコメ」や「爽快アクション」、「ヒューマンドラマ」、そして中毒性の高い「オトナの愛憎劇」まで、幅広い世代に愛される人気の韓ドラを大放出。年明け1月10日までの約1ヶ月間、期間限定で実施。

■無料配信の作品

★Hulu独占配信タイトル

『アゲイン・マイ・ライフ~巨悪に挑む検事~』

https://youtu.be/utuH4nBe_Ow

『今からショータイム』

https://youtu.be/U_ibZN2fQHE

『コーヒーを飲みましょうか?』

https://youtu.be/OcCKjbHA-xw

『ちょっと敏感でも大丈夫』

https://youtu.be/H2XlG7JBBgY

『ソロじゃなくてメロ』

https://youtu.be/Zu8zVpK20ws

★人気の韓国ドラマ

『無法弁護士~最高のパートナー』

https://youtu.be/hpNIxmj-hcQ

『ヒーラー~最高の恋人~』

https://youtu.be/uZdisyIucOY

『恋のゴールドメダル~僕が恋したキム・ボクジュ~』

https://youtu.be/mpyC235r22E

『ブラームスは好きですか?』

https://youtu.be/ShYd-58Xm8o

『恋する指輪 ~三つ色のファンタジー~』

https://youtu.be/7HBvFCfTMqY

『マイ・ディア・ミスター ~私のおじさん~』

https://youtu.be/mgKYpGe0QJg

『SKYキャッスル~上流階級の妻たち~』

https://youtu.be/1yKc75jYb-4

(C)Licensed by SAMHWA NETWORKS CO., LTD.(C)SAMHWA NETWORKS. All Rights reserved (C) 2016-7 MBC (C)STUDIO DRAGON CORPORATION (C)Licensed by SAMHWA NETWORKS CO., LTD.(C)SAMHWA NETWORKS. All Rights reserved (C) STUDIO DRAGON CORPORATION (C)Contents Creative Group Moon (C)SBS (C) Jcontentree corp & JTBC Content Hub Co., Ltd. all rights reserved. Licensed by KBS Media Ltd. (C)2015 KBS. All rights reserved (C)2017 MBC (C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved. (C)WHYNOT MEDIA. All rights reserved.

