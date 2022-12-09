Hulu、配信中の韓国ドラマ12作品の第1話をYouTubeで無料配信
2022年12月9日 18時01分 (12月9日 19時06分更新)
動画配信サービス「Hulu」は、今月6日から独占配信が始まったばかりのイ・ジュンギ主演『アゲイン・マイ・ライフ～巨悪に挑む検事～』をはじめ、配信中の韓国ドラマ12作品の第1話を公式YouTubeチャンネルで無料配信する。王道の「青春ラブコメ」や「爽快アクション」、「ヒューマンドラマ」、そして中毒性の高い「オトナの愛憎劇」まで、幅広い世代に愛される人気の韓ドラを大放出。年明け1月10日までの約1ヶ月間、期間限定で実施。
■無料配信の作品
★Hulu独占配信タイトル
『アゲイン・マイ・ライフ～巨悪に挑む検事～』
https://youtu.be/utuH4nBe_Ow
★Hulu独占配信タイトル
『アゲイン・マイ・ライフ～巨悪に挑む検事～』
https://youtu.be/utuH4nBe_Ow
『今からショータイム』
https://youtu.be/U_ibZN2fQHE
https://youtu.be/U_ibZN2fQHE
『コーヒーを飲みましょうか？』
https://youtu.be/OcCKjbHA-xw
https://youtu.be/OcCKjbHA-xw
『ちょっと敏感でも大丈夫』
https://youtu.be/H2XlG7JBBgY
https://youtu.be/H2XlG7JBBgY
『ソロじゃなくてメロ』
https://youtu.be/Zu8zVpK20ws
https://youtu.be/Zu8zVpK20ws
★人気の韓国ドラマ
『無法弁護士～最高のパートナー』
https://youtu.be/hpNIxmj-hcQ
『無法弁護士～最高のパートナー』
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『ヒーラー～最高の恋人～』
https://youtu.be/uZdisyIucOY
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『恋のゴールドメダル～僕が恋したキム・ボクジュ～』
https://youtu.be/mpyC235r22E
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『ブラームスは好きですか？』
https://youtu.be/ShYd-58Xm8o
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『恋する指輪 ～三つ色のファンタジー～』
https://youtu.be/7HBvFCfTMqY
https://youtu.be/7HBvFCfTMqY
『マイ・ディア・ミスター ～私のおじさん～』
https://youtu.be/mgKYpGe0QJg
https://youtu.be/mgKYpGe0QJg
『SKYキャッスル～上流階級の妻たち～』
https://youtu.be/1yKc75jYb-4
https://youtu.be/1yKc75jYb-4
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