『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』出演アーティスト第1弾発表（C）テレビ朝日

テレビ朝日系で23日に6時間超にわたって生放送される年末大型音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』（後5：00～／千葉・幕張メッセ）第2弾出演アーティストと曲目が9日、発表となった。

ジャニーズ勢は14組がラインナップされ、デビュー25周年のKinKi Kidsは「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」の2曲を歌唱。King & Princeは「彩り」、SixTONESは「Good Luck!」、Snow Manは「オレンジkiss」「ブラザービート」の2曲、なにわ男子は「ハッピーサプライズ」をパフォーマンス、Travis Japanは世界デビュー曲「JUST DANCE!」を披露することが決まった。

2月にソロデビュー20周年を迎えたYUKIは、7年ぶりに『SUPER LIVE』出演が決定。「鳴り響く限り」を歌唱する。

豪華メドレー企画も決定。昭和・平成の名曲がリバイバルヒットしたことを受け、「今年もっとも聴かれた80年代・90年代ヒットソングメドレー」を歌いつなぐ。広瀬香美は「ロマンスの神様」（93年）を、16年ぶりにMステ出演となる後藤真希は、恩師・つんく♂のバンド・シャ乱Ｑの名曲「ズルい女」（95年）をカバー、Original LoveはTikTokでバズった「接吻」（93年）をMステで29年ぶりに披露する。

さらに、ジェジュンは大ヒット映画『トップガン マーヴェリック』の主題歌「Danger Zone」、宮本浩次は中森明菜の大ヒット曲「DESIRE -情熱-」をカバーするなど、往年の名曲が豪華アレンジでよみがえる。

総勢60組超がラインナップされる。

■『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』出演者＆曲目

▼第2弾発表（※以下50音順）

A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」

KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」

関ジャニ∞「喝采」

Kis-My-Ft2「Two as One」

KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」

King & Prince「彩り」

King Gnu「Stardom」

ジャニーズWEST「星の雨」

SixTONES「Good Luck!」

Snow Man「オレンジkiss」「ブラザービート」

Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」

Travis Japan「JUST DANCE!」

なにわ男子「ハッピーサプライズ」

NEWS「LOSER」

Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」

YUKI「鳴り響く限り」

Little Glee Monster「Join Us!」

【メドレー企画】

Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」

後藤真希「ズルい女」

ジェジュン「Danger Zone」「One Heart／J-JUN with中島美嘉」

DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」

広瀬香美「ロマンスの神様」

PUFFY「愛のしるし with Hoodie fam」

宮本浩次「DESIRE -情熱-」

▼第1弾発表（既報）

aiko「果てしない二人」

ウタ「新時代（歌:Ado）」with ELEVENPLAY

AKB48「久しぶりのリップグロス」

小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」

KARA「ミスター」『WHEN I MOVE」

清塚信也 視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”

ゴールデンボンバー「女々しくて」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

櫻坂46「五月雨よ」

THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」

GENERATIONS「チカラノカギリ」

Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」

SEKAI NO OWARI「Habit」

Tani Yuuki「W/X/Y」

DISH//「五明後日」

NiziU「Blue Moon」

乃木坂46「ここにはないもの」

back number「アイラブユー」「クリスマスソング」

Perfume「Spinning World」

BiSH「ZUTTO」

日向坂46「月と星が踊るMidnight」

FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」

マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」

三浦大知「燦燦」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

milet「Final Call」

yama「色彩」

優里「クリスマスイブ」

ゆず「ALWAYS with you」

緑黄色社会「始まりの歌」

▼MC

タモリ

鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

関連キーワード 音楽