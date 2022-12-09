『MステSUPER LIVE』出演者第2弾 KinKi Kidsらジャニーズ勢14組 16年ぶり後藤真希も
2022年12月9日 18時00分 (12月9日 19時06分更新)
テレビ朝日系で23日に6時間超にわたって生放送される年末大型音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』（後5：00～／千葉・幕張メッセ）第2弾出演アーティストと曲目が9日、発表となった。
ジャニーズ勢は14組がラインナップされ、デビュー25周年のKinKi Kidsは「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」の2曲を歌唱。King & Princeは「彩り」、SixTONESは「Good Luck!」、Snow Manは「オレンジkiss」「ブラザービート」の2曲、なにわ男子は「ハッピーサプライズ」をパフォーマンス、Travis Japanは世界デビュー曲「JUST DANCE!」を披露することが決まった。
2月にソロデビュー20周年を迎えたYUKIは、7年ぶりに『SUPER LIVE』出演が決定。「鳴り響く限り」を歌唱する。
豪華メドレー企画も決定。昭和・平成の名曲がリバイバルヒットしたことを受け、「今年もっとも聴かれた80年代・90年代ヒットソングメドレー」を歌いつなぐ。広瀬香美は「ロマンスの神様」（93年）を、16年ぶりにMステ出演となる後藤真希は、恩師・つんく♂のバンド・シャ乱Ｑの名曲「ズルい女」（95年）をカバー、Original LoveはTikTokでバズった「接吻」（93年）をMステで29年ぶりに披露する。
さらに、ジェジュンは大ヒット映画『トップガン マーヴェリック』の主題歌「Danger Zone」、宮本浩次は中森明菜の大ヒット曲「DESIRE -情熱-」をカバーするなど、往年の名曲が豪華アレンジでよみがえる。
総勢60組超がラインナップされる。
■『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』出演者＆曲目
▼第2弾発表（※以下50音順）
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
関ジャニ∞「喝采」
Kis-My-Ft2「Two as One」
KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
King & Prince「彩り」
King Gnu「Stardom」
ジャニーズWEST「星の雨」
SixTONES「Good Luck!」
Snow Man「オレンジkiss」「ブラザービート」
Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」
Travis Japan「JUST DANCE!」
なにわ男子「ハッピーサプライズ」
NEWS「LOSER」
Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
YUKI「鳴り響く限り」
Little Glee Monster「Join Us!」
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
関ジャニ∞「喝采」
Kis-My-Ft2「Two as One」
KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
King & Prince「彩り」
King Gnu「Stardom」
ジャニーズWEST「星の雨」
SixTONES「Good Luck!」
Snow Man「オレンジkiss」「ブラザービート」
Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」
Travis Japan「JUST DANCE!」
なにわ男子「ハッピーサプライズ」
NEWS「LOSER」
Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
YUKI「鳴り響く限り」
Little Glee Monster「Join Us!」
【メドレー企画】
Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」
ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
後藤真希「ズルい女」
ジェジュン「Danger Zone」「One Heart／J-JUN with中島美嘉」
DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」
広瀬香美「ロマンスの神様」
PUFFY「愛のしるし with Hoodie fam」
宮本浩次「DESIRE -情熱-」
Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」
ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
後藤真希「ズルい女」
ジェジュン「Danger Zone」「One Heart／J-JUN with中島美嘉」
DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」
広瀬香美「ロマンスの神様」
PUFFY「愛のしるし with Hoodie fam」
宮本浩次「DESIRE -情熱-」
▼第1弾発表（既報）
aiko「果てしない二人」
ウタ「新時代（歌:Ado）」with ELEVENPLAY
AKB48「久しぶりのリップグロス」
小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」
KARA「ミスター」『WHEN I MOVE」
清塚信也 視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”
ゴールデンボンバー「女々しくて」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
櫻坂46「五月雨よ」
THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」
SEKAI NO OWARI「Habit」
Tani Yuuki「W/X/Y」
DISH//「五明後日」
NiziU「Blue Moon」
乃木坂46「ここにはないもの」
back number「アイラブユー」「クリスマスソング」
Perfume「Spinning World」
BiSH「ZUTTO」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」
マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」
三浦大知「燦燦」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
milet「Final Call」
yama「色彩」
優里「クリスマスイブ」
ゆず「ALWAYS with you」
緑黄色社会「始まりの歌」
aiko「果てしない二人」
ウタ「新時代（歌:Ado）」with ELEVENPLAY
AKB48「久しぶりのリップグロス」
小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」
KARA「ミスター」『WHEN I MOVE」
清塚信也 視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”
ゴールデンボンバー「女々しくて」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
櫻坂46「五月雨よ」
THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」
SEKAI NO OWARI「Habit」
Tani Yuuki「W/X/Y」
DISH//「五明後日」
NiziU「Blue Moon」
乃木坂46「ここにはないもの」
back number「アイラブユー」「クリスマスソング」
Perfume「Spinning World」
BiSH「ZUTTO」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」
マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」
三浦大知「燦燦」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
milet「Final Call」
yama「色彩」
優里「クリスマスイブ」
ゆず「ALWAYS with you」
緑黄色社会「始まりの歌」
▼MC
タモリ
鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）
タモリ
鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）
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