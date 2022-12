King & Prince「ツキヨミ/彩り」(ユニバーサル ミュージック/2022年11月9日発売)

King & Princeの最新シングル「ツキヨミ/彩り」が、週間10.2万枚を売り上げ、12月6日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、11/21付以来となる3週ぶりの1位返り咲き。これで累積売上は100.1万枚となり、令和10作目【※1】【※2】、今年度初【※3】となるシングルミリオン突破作品に。また、100万枚突破は自身初となる。

1位: ツキヨミ / 彩り / King & Prince

2位: 運命 CHACHACHACHA~N/ウチらの地元は地球じゃん! / OCHA NORMA

3位: PARTY7 ~GENEjaNIGHT~ / GENERATIONS from EXILE TRIBE

4位: STARS / M!LK

5位: Stardom / King Gnu

6位: ROUND UP feat. MIYAVI/KIMIOMOU / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

7位: ELEVEN -Japanese ver.- / IVE

8位: 1番好きな人にサヨナラを言おう / ASTRO

9位: オレンジkiss / Snow Man

10位: THE WAY OF LIFE / RAISE A SUILEN

【※1】令和は「2019/5/13付」よりスタート

【※2】令和のシングルミリオン作品10作一覧※2022/12/12付現在/1作目:乃木坂46「Sing Out!」(2019/5/29発売)、2作目:乃木坂46「夜明けまで強がらなくてもいい」(2019/9/4発売)、3作目:AKB48「サステナブル」(2019/9/18発売)、4作目:SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain/D.D.」(2020/1/22発売)、5作目:AKB48「失恋、ありがとう」(2020/3/18発売)、6作目:乃木坂46「しあわせの保護色」(2020/3/25発売)、7作目:嵐「カイト」(2020/7/29発売)、8作目:Snow Man「KISSIN’ MY LIPS/Stories」(2020/10/7発売)、9作目:Snow Man「Grandeur」(2021/1/20発売)、10作目:King & Prince「ツキヨミ / 彩り」(2022/11/9発売)

【※3】今年度は「2021/12/27付」よりスタート

