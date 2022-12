ATEEZ『THE WORLD EP.PARADIGM』(KQ ENTERTAINMENT/2022年11月30日発売)

8人組男性グループ・ATEEZ(エイティーズ)の最新アルバム『THE WORLD EP.PARADIGM』 (ザ ワールド エピソード パラダイム)が、初週6.4万枚を売り上げ、12月6日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。これで、「オリコン週間音楽ランキング」【※】において自身初の1位獲得となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: THE WORLD EP.PARADIGM / ATEEZ

2位: THE SECOND STEP:CHAPTER TWO / TREASURE

3位: いつも何処かで / 桑田佳祐

4位: Maxident:Mini Album / Stray Kids

5位: Nocturnal / 錦戸亮

6位: SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」 / SEVENTEEN

7位: 虹色∞オクターブ / ナオト・インティライミ

8位: ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~ / 松任谷由実

9位: HEAVEN BURNS RED Original Sound Track Vol.1 / MANYO,麻枝准

10位: Snow Labo. S2 / Snow Man

【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング

