12/2付週間アルバムランキング1位はATEEZの『THE WORLD EP.PARADIGM』
2022年12月9日 17時00分 (12月9日 18時05分更新)
8人組男性グループ・ATEEZ（エイティーズ）の最新アルバム『THE WORLD EP.PARADIGM』 （ザ ワールド エピソード パラダイム）が、初週6.4万枚を売り上げ、12月6日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。これで、「オリコン週間音楽ランキング」【※】において自身初の1位獲得となった。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： THE WORLD EP.PARADIGM ／ ATEEZ
2位： THE SECOND STEP:CHAPTER TWO ／ TREASURE
3位： いつも何処かで ／ 桑田佳祐
4位： Maxident:Mini Album ／ Stray Kids
5位： Nocturnal ／ 錦戸亮
6位： SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」 ／ SEVENTEEN
7位： 虹色∞オクターブ ／ ナオト・インティライミ
8位： ユーミン万歳!～松任谷由実50周年記念ベストアルバム～ ／ 松任谷由実
9位： HEAVEN BURNS RED Original Sound Track Vol.1 ／ MANYO,麻枝准
10位： Snow Labo. S2 ／ Snow Man
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング
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