巨人はオコエ瑠偉、阪神に大竹耕太郎…現役ドラフトで各球団獲得選手発表【NPB】
2022年12月9日 17時15分
プロ野球の現役ドラフトが９日、実施された。出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させようと、日本プロ野球選手会と日本野球機構（ＮＰＢ）が数年の話し合いを経て、今回が初開催となった。全球団が少なくとも、１人を獲得、１人が他球団へ移籍するシステム。会議は非公開、オンラインで実施され、終了後、ＮＰＢが結果を発表した。各球団の獲得選手は以下の通り（カッコ内は旧所属球団）。
中日＝細川成也外野手（ＤｅＮＡ）
ヤクルト＝成田翔投手（ロッテ）
ＤｅＮＡ＝笠原祥太郎投手（中日）
阪神＝大竹耕太郎投手（ソフトバンク）
巨人＝オコエ瑠偉外野手（楽天）
広島＝戸根千明投手（巨人）
オリックス＝渡辺大樹外野手（ヤクルト）
ソフトバンク＝古川侑利投手（日本ハム）
西武＝陽川尚将内野手（阪神）
楽天＝正隨優弥外野手（広島）
ロッテ＝大下誠一郎内野手（オリックス）
日本ハム＝松岡洸希投手（西武）
※全員一巡目指名。２巡目指名は実施されなかった。
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