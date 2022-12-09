プロ野球の現役ドラフトが９日、実施された。出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させようと、日本プロ野球選手会と日本野球機構（ＮＰＢ）が数年の話し合いを経て、今回が初開催となった。全球団が少なくとも、１人を獲得、１人が他球団へ移籍するシステム。会議は非公開、オンラインで実施され、終了後、ＮＰＢが結果を発表した。各球団の獲得選手は以下の通り（カッコ内は旧所属球団）。

中日＝細川成也外野手（ＤｅＮＡ）

ヤクルト＝成田翔投手（ロッテ）

ＤｅＮＡ＝笠原祥太郎投手（中日）

阪神＝大竹耕太郎投手（ソフトバンク）

巨人＝オコエ瑠偉外野手（楽天）

広島＝戸根千明投手（巨人）

オリックス＝渡辺大樹外野手（ヤクルト）

ソフトバンク＝古川侑利投手（日本ハム）

西武＝陽川尚将内野手（阪神）

楽天＝正隨優弥外野手（広島）

ロッテ＝大下誠一郎内野手（オリックス）

日本ハム＝松岡洸希投手（西武）

※全員一巡目指名。２巡目指名は実施されなかった。