プロ野球の現役ドラフトが9日、オンラインで初めて行われ、中日は、DeNAの細川成也外野手（24）を指名した。中日からは笠原祥太郎投手（27）が、DeNAに指名された。

6年目の細川は、茨城・明秀学園日立高から2017年にドラフト5位でDeNAに入団。高卒1年目だった同年10月3日の中日戦（横浜）で1軍デビュー。初打席で、今回の現役ドラフトで“入れ替わり”となった笠原から3ラン。翌日には決勝ソロを放ち、1年目は2試合出場で2安打がいずれも本塁打と、インパクトを残した。

その後は外野のレギュラー争いで抜け出せず、通算で出場は123試合どまり。41安打で6本塁打のパンチ力を生かし、ドラゴンズで居場所を切り開く。