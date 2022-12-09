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レッドソックスがマーティン獲得　２年契約、吉田正と同僚に

2022年12月9日 15時26分 (12月9日 15時47分更新)
　８月、ジャイアンツ戦で登板するドジャースのクリス・マーティン＝サンフランシスコ（ＡＰ＝共同）

　８月、ジャイアンツ戦で登板するドジャースのクリス・マーティン＝サンフランシスコ（ＡＰ＝共同）

　米大リーグ、レッドソックスは８日、元プロ野球日本ハムの右腕マーティンと２年契約を結んだと発表した。ＡＰ通信によると、２年総額で１７５０万ドル（約２４億円）。
　今季はカブスとドジャースで計６０試合に登板し、４勝１敗２セーブ、防御率３・０５だった。プロ野球オリックスから加入する吉田正と同僚になる。（共同）

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