4人組ボーイズグループのOWV、7人組次世代ユニットの「原因は自分にある。」、9人組ミクスチャーユニットのSUPER★DRAGONが、カンテレの新たな音楽イベント『SMASH BEAT』にそろうことが9日、発表された。東京公演が来年1月31日ににZepp DiverCity (TOKYO)、大阪公演が2月2日にZepp Namba (OSAKA)で開催される。

“ダンス&ボーカル”をテーマにしたスペシャルライブで、カンテレの地元・大阪はもちろん、東京でも初開催となる。OWVは、2019年のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』に出演した元練習生4名、本田康祐、中川勝就、浦野秀太、佐野文哉により結成。グループ名は“Our only Way to get Victory”の略で、「この世界で勝利をつかむ」というメンバーの強い想いが込められている。

原因は自分にある。は、大倉空人、小泉光咲、桜木雅哉、長野凌大、武藤潤、杢代和人、吉澤要人からなり、通称“げんじぶ”。「ある物事や、ある状態・変化を引き起こすもとになること。」という意味を持つ“原因”という言葉を肯定的に捉え、新時代のエンターテインメントを生み出す。今回、杢代は出演しない。

SUPER★DRAGONは、志村玲於、古川毅、ジャン海渡、飯島颯、伊藤壮吾、田中洸希、池田彪馬、松村和哉、柴崎楽からなり、通称“スパドラ”。ラップやダンス、メンバーによるヒューマンビートボックスまで融合させ、目まぐるしいフォーメーションダンスとキャッチーな振付が魅力。

チケットは、イベント公式サイトや各アーティストのファンクラブで、きょう9日午後7時より先行抽選予約がスタートする。

■OWV・本田康祐 コメント

僕たちOWVが、『SMASH BEAT』に出演することが決定しました! 出演させていただくことはもちろん、パフォーマンスを通してたくさんの方々にOWVを知ってもらえる機会をいただけたことに感謝しております。LIVE当日はOWVの「全力」を皆さんに届けたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください!

■原因は自分にある。長野凌大 コメント

『SMASH BEAT』というここから始まる新たなイベントの歴史の1ページ目にすてきな共演者の皆さまと共に立ち会うことができて、「原因は自分にある。」一同、光栄に思います。僕たちが魅せる音楽と来てくださる皆さまのパッションのぶつかり合いをビートの上でたくさん感じたいです。精一杯頑張ります。よろしくお願いいたします!!

■SUPER★DRAGON・飯島颯 コメント

今回、『SMASH BEAT』への出演が決定し、今からとても楽しみです。東京と大阪の2daysを通してBLUEはもちろん、QWV、観測者の皆さんの心にも刺さるステージにできるよう、ミクスチャースタイルな楽曲とスパドラならではの9人からなるフォーメーションダンスをお届けしたいと思います!

関連キーワード 音楽