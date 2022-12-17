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12月17日
Let’s とらい English! | World Wonders - The United Kingdom 12月3日
今回のテーマは "British Christmas"「イギリスのクリスマス」です。
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Let’s とらい English! ＜使える英語＞ 11月19日
今回のテーマは "Daylight Saving Time"（夏時間）
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11月19日
まなぶぅとやってみようトントン拍子！ ＜ジブリパークで食べよう！サツキが作ったおべんとう＞ １１月１９日
まなぶぅです。今回の「まなぶぅとやってみようトントン拍子！」は「ジブリパークで食べよう！サツ...
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まなぶぅです。今回の「まなぶぅとやってみようトントン拍子！」は「切り干し大根のグラタン」です。
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10月29日