フジテレビ系で2週連続放送の音楽特番『2022FNS歌謡祭』の第1夜(後6:30~11:28)が7日、スタートした。第1夜は番組の象徴でもある東京・グランドプリンスホテル新高輪の宴会場「飛天」からの生放送が3年ぶりに復活。SNSでは視聴者の歓喜の声があふれている。

『FNS歌謡祭』ならではの醍醐味は、出演アーティストが「飛天」で円卓を囲み、豪華絢爛なステージを見る姿。談笑したり、リアクションを取ったりといった普段は見られない光景が視聴者を喜ばせていたが、この2年はコロナ禍で行われていなかった。

3年ぶりとなる飛天ステージのトップバッターは、松平健の「マツケンサンバII」。ド派手できらびやかなステージを、King & PrinceやNiziUらが1円卓に1人ずつ座り、見守る姿が映し出された。

SNSでは「やっぱり飛天はいいね」「飛天の間にマツケンサンバがお似合い」「キンプリちゃん飛天にいる」「飛天が久々で年末感すごいw」「飛天の間は演者さんたちが見てるのが醍醐味だよね!」と喜びの声が広がっている。

第1夜のタイムテーブルは以下のとおり。

■『2022FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル

▼午後6時半~(時間ごとの記載は50音順、以下同)

JO1「Last Christmas」

柴咲コウ「TRUST」

DA PUMP 「DA FUNK」

THE BEAT GARDEN「Start Over」

松平健「マツケンサンバII」

milet「Walkin’ In My Lane」

森高千里×乃木坂46「ジンジン ジングルベル」

LA DIVA(森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン)「Dynamite」

▼午後7時台

KinKi Kids「クリスマス・イブ」

工藤静香×水樹奈々「禁断のテレパシー」

劇団四季『美女と野獣』「ビーアワゲスト(おもてなし)」「美女と野獣」

GENERATIONS「花」

SUPER BEAVER「言葉にできない」

高畑充希「One more time,One more chance」

田中誠人×ちいかわ・ハチワレ「ひとりごつ」

DA PUMP×ガチャピン・ムック「U.S.A.」

NiziU「Step and a step -Light it Up ver.-」

秦基博「風のゆくえ」

氷川きよし「限界突破×サバイバー」

松下洸平×生田絵梨花×宮本笑里「SWEET MEMORIES」

水谷豊「カリフォルニア・コネクション」

Mrs. GREEN APPLE「私は最強」

▼午後8時頃~

井上芳雄×ジュンス「僕こそ音楽」/『モーツァルト!』、「闇が広がる」/『エリザベート』

THE ALFEE×ダチョウ倶楽部&土田晃之「星空のディスタンス」

柴咲コウ「銀の龍の背に乗って」

Snow Man「JUICY」

SEVENTEEN「DREAM」

DISH//「五明後日」

なにわ男子×ゆず「サチアレ」

乃木坂46「ここにはないもの」

森高千里×蒼井翔太「私がオバさんになっても」

薬師丸ひろ子「ステキな恋の忘れ方」

LiSA「一斉ノ喝采」

▼午後9時頃~

Official髭男dism「Subtitle」

King & Prince「ツキヨミ」

倖田來未×増田貴久(NEWS)「愛のうた」

ジェジュン×宮野真守「for you...」

高畑充希「青春の続き」

刀剣男士 team江「STARTING NOW」

NiziU「Blue Moon]

藤井フミヤ×Sexy Zone 中島健人・菊池風磨「TRUE LOVE」

三浦大知×満島ひかり「上を向いて歩こう」

水樹奈々×NEWS「絶対的幸福論」

優里「おにごっこ」

LiSA「炎」

▼午後10時頃~

KAT-TUN「ゼロからイチへ」

木梨憲武「No Limit feat.AK-69」

KinKi Kids 「Amazing Love」

工藤静香「空と君のあいだに」

KOH+「最愛」「ヒトツボシ」

J-JUN with XIA(JUNSU)「六等星」

Snow Man「勝手にしやがれ」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

Sexy Zone「Trust Me,Trust You.」

秦基博「残影」

浜崎あゆみ「appears」「Who...」

氷川きよし「さよならの向う側」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

三浦大知「Backwards」

満島ひかり×會田茂一×長岡亮介「ひこうき雲」

ゆず「RAKUEN」

※生放送のため、構成の変更、出演時間が前後する可能性あり

