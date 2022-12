世界で4億5600万人以上のユーザーが利用するオーディオストリーミングサービスSpotifyが7日、2022年に海外で再生された日本の音楽ランキングおよび、リリース年代別に今年最も再生された楽曲ランキングを発表した。

海外で今年最も再生された日本の楽曲は、藤井風の「死ぬのがいいわ」。再生数順位は1位アメリカ、2位インド、3位日本の結果となった。アジアでのSNSバズをきっかけに、7月以降、Spotifyバイラルチャート(SNSでの話題性などをSpotifyが独自に指標化)の対象74地域すべてでランクインし、23の国と地域では1位を獲得。藤井は国内アーティストとして初めて、月間リスナー数1000万人を突破した。

また、3位SiM「The Rumbling」、4位Eve「廻廻奇譚」、5位Lisa「紅蓮華」、6位Aimer「残響散歌」と、今年もアニメ関連楽曲がランクイン。『進撃の巨人』『呪術廻戦』『鬼滅の刃』といった海外でのアニメ人気の定着を印象づける結果となった。

海外で最も再生された日本のアーティストは、2年連続でYOASOBIとなった。2位はEve、3位は久石譲が続いた。YOASOBIの「夜に駆ける」は、海外で最も再生された国内楽曲の2位にもランクインし、日本のポップカルチャーを代表する曲として認知を広げている。

今年最も再生されたリリース年代別楽曲の1970年代は、1位「やさしさに包まれたなら」、2位「ひこうき雲」、3位「ルージュの伝言」と、荒井由実楽曲がTOP3を独占。80年代1位は米米CLUB「浪漫飛行」、90年代はスピッツ「チェリー」、2000年代はスキマスイッチ「全力少年」、10年代はMrs. GREEN APPLE,井上苑子「点描の唄」となった。

■藤井風 「死ぬのがいいわ」 が最も再生された国と地域

1. アメリカ

2. インド

3. 日本

4. インドネシア

5. フィリピン

6. メキシコ

7. マレーシア

8. ブラジル

9. カナダ

10. タイ

■今年最も再生された70年代の楽曲

1. やさしさに包まれたなら/荒井由実

2. ひこうき雲/荒井由実

3. ルージュの伝言/荒井由実

4. 銀河鉄道999/ゴダイゴ

5. September/アース・ウインド&ファイア

6. いとしのエリー/サザンオールスターズ

7. Don’t Stop Me Now - Remastered 2011/クイーン

8. 勝手にシンドバッド/サザンオ-ルスターズ

9. 異邦人/久保田早紀

10. 中央フリーウェイ/荒井由実

■今年最も再生された80年代の楽曲

1. 浪漫飛行/米米CLUB

2. 未来予想図II/DREAMS COME TRUE

3. Get Wild / TM NETW〇RK

4. I LOVE YOU/尾崎豊

5. フレンズ/ REBECCA

6. DIAMONDS (ダイアモンド) / PRINCESS PRINCESS

7. M/PRINCESS PRINCESS

8. ミス・ プランニュー・ デイ(MISS BRAND-NEW DAY) /サザンオールスターズ

9. My Revolution/渡辺美里

10. OH MY LITTLE GIRL /尾崎豊

■今年最も再生された90年代の楽曲

1. チェリー /スピッツ

2. 丸ノ内サディスティック/椎名林檎

3. ロビンソン/スピッツ

4. 空も飛べるはず/スピッツ

5. 真夏の果実/サザンオールスターズ

6. カブトムシ/aiko

7. サウダージ/ポルノグラフティ

8. 楓/スピッツ

9. Tomorrow never knows/Mr. Children

10. ロマンスの神様/広瀬香美

■今年最も再生された2000年代の楽曲

1. 全力少年/スキマスイッチ

2. HANABI / Mr. Children

3. 小さな恋のうた/MONGOL800

4. キセキ/GReeeeN

5. 大阪LOVER/ DREAMS COME TRUE

6. 天体観測/BUMP OF CHICKEN

7. 奏(かなで)/スキマスイッチ

8. 韻波句徒/ CHEHON

9. 愛唄/GReeeeN

10. 何度でも/DREAMS COME TRUE

■今年最も再生された2010年代の楽曲

1. 点描の唄/Mrs. GREEN APPLE, 井上苑子

2. 夜に駆ける/YOASOBI

3. 魔法の絨毯/川崎鷹也

4. 115万キロのフィルム/Official髭男dism

5. Pretender/Official髭男dism

6. 猫/DISH//

7. I LOVE.../Official髭男dism

8. いつか/Saucy Dog

9. 青と夏/Mrs. GREEN APPLE

10. かくれんぽ/優里

