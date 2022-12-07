Spotify、海外で今年最も再生された日本のアーティスト／楽曲TOP10発表
2022年12月7日 16時00分 (12月7日 17時05分更新)
世界で4億5600万人以上のユーザーが利用するオーディオストリーミングサービスSpotifyが7日、2022年に海外で再生された日本の音楽ランキングおよび、リリース年代別に今年最も再生された楽曲ランキングを発表した。
海外で今年最も再生された日本の楽曲は、藤井風の「死ぬのがいいわ」。再生数順位は1位アメリカ、2位インド、3位日本の結果となった。アジアでのSNSバズをきっかけに、7月以降、Spotifyバイラルチャート（SNSでの話題性などをSpotifyが独自に指標化）の対象74地域すべてでランクインし、23の国と地域では1位を獲得。藤井は国内アーティストとして初めて、月間リスナー数1000万人を突破した。
また、3位SiM「The Rumbling」、4位Eve「廻廻奇譚」、5位Lisa「紅蓮華」、6位Aimer「残響散歌」と、今年もアニメ関連楽曲がランクイン。『進撃の巨人』『呪術廻戦』『鬼滅の刃』といった海外でのアニメ人気の定着を印象づける結果となった。
海外で最も再生された日本のアーティストは、2年連続でYOASOBIとなった。2位はEve、3位は久石譲が続いた。YOASOBIの「夜に駆ける」は、海外で最も再生された国内楽曲の2位にもランクインし、日本のポップカルチャーを代表する曲として認知を広げている。
今年最も再生されたリリース年代別楽曲の1970年代は、1位「やさしさに包まれたなら」、2位「ひこうき雲」、3位「ルージュの伝言」と、荒井由実楽曲がTOP3を独占。80年代1位は米米CLUB「浪漫飛行」、90年代はスピッツ「チェリー」、2000年代はスキマスイッチ「全力少年」、10年代はMrs. GREEN APPLE，井上苑子「点描の唄」となった。
■藤井風 「死ぬのがいいわ」 が最も再生された国と地域
1. アメリカ
2. インド
3. 日本
4. インドネシア
5. フィリピン
6. メキシコ
7. マレーシア
8. ブラジル
9. カナダ
10. タイ
1. アメリカ
2. インド
3. 日本
4. インドネシア
5. フィリピン
6. メキシコ
7. マレーシア
8. ブラジル
9. カナダ
10. タイ
■今年最も再生された70年代の楽曲
1. やさしさに包まれたなら／荒井由実
2. ひこうき雲／荒井由実
3. ルージュの伝言／荒井由実
4. 銀河鉄道999／ゴダイゴ
5. September／アース・ウインド＆ファイア
6. いとしのエリー／サザンオールスターズ
7. Don’t Stop Me Now - Remastered 2011／クイーン
8. 勝手にシンドバッド／サザンオ-ルスターズ
9. 異邦人／久保田早紀
10. 中央フリーウェイ／荒井由実
1. やさしさに包まれたなら／荒井由実
2. ひこうき雲／荒井由実
3. ルージュの伝言／荒井由実
4. 銀河鉄道999／ゴダイゴ
5. September／アース・ウインド＆ファイア
6. いとしのエリー／サザンオールスターズ
7. Don’t Stop Me Now - Remastered 2011／クイーン
8. 勝手にシンドバッド／サザンオ-ルスターズ
9. 異邦人／久保田早紀
10. 中央フリーウェイ／荒井由実
■今年最も再生された80年代の楽曲
1. 浪漫飛行／米米CLUB
2. 未来予想図II／DREAMS COME TRUE
3. Get Wild ／ TM NETW〇RK
4. I LOVE YOU／尾崎豊
5. フレンズ／ REBECCA
6. DIAMONDS （ダイアモンド） ／ PRINCESS PRINCESS
7. M／PRINCESS PRINCESS
8. ミス・ プランニュー・ デイ（MISS BRAND-NEW DAY） ／サザンオールスターズ
9. My Revolution／渡辺美里
10. OH MY LITTLE GIRL ／尾崎豊
1. 浪漫飛行／米米CLUB
2. 未来予想図II／DREAMS COME TRUE
3. Get Wild ／ TM NETW〇RK
4. I LOVE YOU／尾崎豊
5. フレンズ／ REBECCA
6. DIAMONDS （ダイアモンド） ／ PRINCESS PRINCESS
7. M／PRINCESS PRINCESS
8. ミス・ プランニュー・ デイ（MISS BRAND-NEW DAY） ／サザンオールスターズ
9. My Revolution／渡辺美里
10. OH MY LITTLE GIRL ／尾崎豊
■今年最も再生された90年代の楽曲
1. チェリー ／スピッツ
2. 丸ノ内サディスティック／椎名林檎
3. ロビンソン／スピッツ
4. 空も飛べるはず／スピッツ
5. 真夏の果実／サザンオールスターズ
6. カブトムシ／aiko
7. サウダージ／ポルノグラフティ
8. 楓／スピッツ
9. Tomorrow never knows／Mr. Children
10. ロマンスの神様／広瀬香美
1. チェリー ／スピッツ
2. 丸ノ内サディスティック／椎名林檎
3. ロビンソン／スピッツ
4. 空も飛べるはず／スピッツ
5. 真夏の果実／サザンオールスターズ
6. カブトムシ／aiko
7. サウダージ／ポルノグラフティ
8. 楓／スピッツ
9. Tomorrow never knows／Mr. Children
10. ロマンスの神様／広瀬香美
■今年最も再生された2000年代の楽曲
1. 全力少年／スキマスイッチ
2. HANABI ／ Mr. Children
3. 小さな恋のうた／MONGOL800
4. キセキ／GReeeeN
5. 大阪LOVER／ DREAMS COME TRUE
6. 天体観測／BUMP OF CHICKEN
7. 奏（かなで）／スキマスイッチ
8. 韻波句徒／ CHEHON
9. 愛唄／GReeeeN
10. 何度でも／DREAMS COME TRUE
1. 全力少年／スキマスイッチ
2. HANABI ／ Mr. Children
3. 小さな恋のうた／MONGOL800
4. キセキ／GReeeeN
5. 大阪LOVER／ DREAMS COME TRUE
6. 天体観測／BUMP OF CHICKEN
7. 奏（かなで）／スキマスイッチ
8. 韻波句徒／ CHEHON
9. 愛唄／GReeeeN
10. 何度でも／DREAMS COME TRUE
■今年最も再生された2010年代の楽曲
1. 点描の唄／Mrs. GREEN APPLE, 井上苑子
2. 夜に駆ける／YOASOBI
3. 魔法の絨毯／川崎鷹也
4. 115万キロのフィルム／Official髭男dism
5. Pretender／Official髭男dism
6. 猫／DISH//
7. I LOVE...／Official髭男dism
8. いつか／Saucy Dog
9. 青と夏／Mrs. GREEN APPLE
10. かくれんぽ／優里
1. 点描の唄／Mrs. GREEN APPLE, 井上苑子
2. 夜に駆ける／YOASOBI
3. 魔法の絨毯／川崎鷹也
4. 115万キロのフィルム／Official髭男dism
5. Pretender／Official髭男dism
6. 猫／DISH//
7. I LOVE...／Official髭男dism
8. いつか／Saucy Dog
9. 青と夏／Mrs. GREEN APPLE
10. かくれんぽ／優里
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