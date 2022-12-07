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Spotify、海外で今年最も再生された日本のアーティスト／楽曲TOP10発表

2022年12月7日 16時00分 (12月7日 17時05分更新)
海外で最も再生された国内アーティストの楽曲TOP5（C）Spotify

海外で最も再生された国内アーティストの楽曲TOP5（C）Spotify

　世界で4億5600万人以上のユーザーが利用するオーディオストリーミングサービスSpotifyが7日、2022年に海外で再生された日本の音楽ランキングおよび、リリース年代別に今年最も再生された楽曲ランキングを発表した。
【一覧表】2022年に海外で最も再生された楽曲／アーティストTOP10など
　海外で今年最も再生された日本の楽曲は、藤井風の「死ぬのがいいわ」。再生数順位は1位アメリカ、2位インド、3位日本の結果となった。アジアでのSNSバズをきっかけに、7月以降、Spotifyバイラルチャート（SNSでの話題性などをSpotifyが独自に指標化）の対象74地域すべてでランクインし、23の国と地域では1位を獲得。藤井は国内アーティストとして初めて、月間リスナー数1000万人を突破した。
　また、3位SiM「The Rumbling」、4位Eve「廻廻奇譚」、5位Lisa「紅蓮華」、6位Aimer「残響散歌」と、今年もアニメ関連楽曲がランクイン。『進撃の巨人』『呪術廻戦』『鬼滅の刃』といった海外でのアニメ人気の定着を印象づける結果となった。
　海外で最も再生された日本のアーティストは、2年連続でYOASOBIとなった。2位はEve、3位は久石譲が続いた。YOASOBIの「夜に駆ける」は、海外で最も再生された国内楽曲の2位にもランクインし、日本のポップカルチャーを代表する曲として認知を広げている。
　今年最も再生されたリリース年代別楽曲の1970年代は、1位「やさしさに包まれたなら」、2位「ひこうき雲」、3位「ルージュの伝言」と、荒井由実楽曲がTOP3を独占。80年代1位は米米CLUB「浪漫飛行」、90年代はスピッツ「チェリー」、2000年代はスキマスイッチ「全力少年」、10年代はMrs. GREEN APPLE，井上苑子「点描の唄」となった。
■藤井風 「死ぬのがいいわ」 が最も再生された国と地域
1. アメリカ
2. インド
3. 日本
4. インドネシア
5. フィリピン
6. メキシコ
7. マレーシア
8. ブラジル
9. カナダ
10. タイ
■今年最も再生された70年代の楽曲
1. やさしさに包まれたなら／荒井由実
2. ひこうき雲／荒井由実
3. ルージュの伝言／荒井由実
4. 銀河鉄道999／ゴダイゴ
5. September／アース・ウインド＆ファイア
6. いとしのエリー／サザンオールスターズ
7. Don’t Stop Me Now - Remastered 2011／クイーン
8. 勝手にシンドバッド／サザンオ-ルスターズ
9. 異邦人／久保田早紀
10. 中央フリーウェイ／荒井由実
■今年最も再生された80年代の楽曲
1. 浪漫飛行／米米CLUB
2. 未来予想図II／DREAMS COME TRUE
3. Get Wild ／ TM NETW〇RK
4. I LOVE YOU／尾崎豊
5. フレンズ／ REBECCA
6. DIAMONDS （ダイアモンド） ／ PRINCESS PRINCESS
7. M／PRINCESS PRINCESS
8. ミス・ プランニュー・ デイ（MISS BRAND-NEW DAY） ／サザンオールスターズ
9. My Revolution／渡辺美里
10. OH MY LITTLE GIRL ／尾崎豊
■今年最も再生された90年代の楽曲
1. チェリー ／スピッツ
2. 丸ノ内サディスティック／椎名林檎
3. ロビンソン／スピッツ
4. 空も飛べるはず／スピッツ
5. 真夏の果実／サザンオールスターズ
6. カブトムシ／aiko
7. サウダージ／ポルノグラフティ
8. 楓／スピッツ
9. Tomorrow never knows／Mr. Children
10. ロマンスの神様／広瀬香美
■今年最も再生された2000年代の楽曲
1. 全力少年／スキマスイッチ
2. HANABI ／ Mr. Children
3. 小さな恋のうた／MONGOL800
4. キセキ／GReeeeN
5. 大阪LOVER／ DREAMS COME TRUE
6. 天体観測／BUMP OF CHICKEN
7. 奏（かなで）／スキマスイッチ
8. 韻波句徒／ CHEHON
9. 愛唄／GReeeeN
10. 何度でも／DREAMS COME TRUE
■今年最も再生された2010年代の楽曲
1. 点描の唄／Mrs. GREEN APPLE, 井上苑子
2. 夜に駆ける／YOASOBI
3. 魔法の絨毯／川崎鷹也
4. 115万キロのフィルム／Official髭男dism
5. Pretender／Official髭男dism
6. 猫／DISH//
7. I LOVE...／Official髭男dism
8. いつか／Saucy Dog
9. 青と夏／Mrs. GREEN APPLE
10. かくれんぽ／優里
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