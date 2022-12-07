『FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル＆全楽曲名発表 今夜3年ぶりに“飛天”から生放送
2022年12月7日 06時27分 (12月7日 08時05分更新)
フジテレビ系できょう7日放送の音楽特番『2022FNS歌謡祭』第1夜（後6：30～11：28）のタイムテーブルおよび全アーティストの楽曲名が公開された。2週連続放送の第1夜は、番組の象徴でもある東京・グランドプリンスホテル新高輪・飛天からの生放送が3年ぶりに復活。司会は相葉雅紀と永島優美アナウンサーが務める。
タイムテーブルは以下のとおり。
■『2022FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル
▼午後6時半～（時間ごとの記載は50音順、以下同）
JO1「Last Christmas」
柴咲コウ「TRUST」
DA PUMP 「DA FUNK」
THE BEAT GARDEN「Start Over」
松平健「マツケンサンバ」
milet「Walkin’ In My Lane」
森高千里×乃木坂46「ジンジン ジングルベル」
LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン)「Dynamite」
JO1「Last Christmas」
柴咲コウ「TRUST」
DA PUMP 「DA FUNK」
THE BEAT GARDEN「Start Over」
松平健「マツケンサンバ」
milet「Walkin’ In My Lane」
森高千里×乃木坂46「ジンジン ジングルベル」
LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン)「Dynamite」
▼午後7時台
KinKi Kids「クリスマス・イブ」
工藤静香×水樹奈々「禁断のテレパシー」
劇団四季『美女と野獣』「ビーアワゲスト（おもてなし）」「美女と野獣」
GENERATIONS「花」
SUPER BEAVER「言葉にできない」
高畑充希「One more time，One more chance」
田中誠人×ちいかわ・ハチワレ「ひとりごつ」
DA PUMP×ガチャピン・ムック「U.S.A.」
NiziU「Step and a step -Light it Up ver.-」
秦基博「風のゆくえ」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
松下洸平×生田絵梨花×宮本笑里「SWEET MEMORIES」
水谷豊「カリフォルニア・コネクション」
Mrs. GREEN APPLE「私は最強」
KinKi Kids「クリスマス・イブ」
工藤静香×水樹奈々「禁断のテレパシー」
劇団四季『美女と野獣』「ビーアワゲスト（おもてなし）」「美女と野獣」
GENERATIONS「花」
SUPER BEAVER「言葉にできない」
高畑充希「One more time，One more chance」
田中誠人×ちいかわ・ハチワレ「ひとりごつ」
DA PUMP×ガチャピン・ムック「U.S.A.」
NiziU「Step and a step -Light it Up ver.-」
秦基博「風のゆくえ」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
松下洸平×生田絵梨花×宮本笑里「SWEET MEMORIES」
水谷豊「カリフォルニア・コネクション」
Mrs. GREEN APPLE「私は最強」
▼午後8時頃~
井上芳雄×ジュンス「僕こそ音楽」／『モーツァルト！』、「闇が広がる」／『エリザベート』
THE ALFEE×ダチョウ倶楽部＆土田晃之「星空のディスタンス」
柴咲コウ「銀の龍の背に乗って」
Snow Man「JUICY」
SEVENTEEN「DREAM」
DISH//「五明後日」
なにわ男子×ゆず「サチアレ」
乃木坂46「ここにはないもの」
森高千里×蒼井翔太「私がオバさんになっても」
薬師丸ひろ子「ステキな恋の忘れ方」
LiSA「一斉ノ喝采」
井上芳雄×ジュンス「僕こそ音楽」／『モーツァルト！』、「闇が広がる」／『エリザベート』
THE ALFEE×ダチョウ倶楽部＆土田晃之「星空のディスタンス」
柴咲コウ「銀の龍の背に乗って」
Snow Man「JUICY」
SEVENTEEN「DREAM」
DISH//「五明後日」
なにわ男子×ゆず「サチアレ」
乃木坂46「ここにはないもの」
森高千里×蒼井翔太「私がオバさんになっても」
薬師丸ひろ子「ステキな恋の忘れ方」
LiSA「一斉ノ喝采」
▼午後9時頃～
Official髭男dism「Subtitle」
King & Prince「ツキヨミ」
倖田來未×増田貴久（NEWS）「愛のうた」
ジェジュン×宮野真守「for you...」
高畑充希「青春の続き」
刀剣男士 team江「STARTING NOW」
NiziU「Blue Moon]
藤井フミヤ×Sexy Zone 中島健人・菊池風磨「TRUE LOVE」
三浦大知×満島ひかり「上を向いて歩こう」
水樹奈々×NEWS「絶対的幸福論」
優里「おにごっこ」
LiSA「炎」
Official髭男dism「Subtitle」
King & Prince「ツキヨミ」
倖田來未×増田貴久（NEWS）「愛のうた」
ジェジュン×宮野真守「for you...」
高畑充希「青春の続き」
刀剣男士 team江「STARTING NOW」
NiziU「Blue Moon]
藤井フミヤ×Sexy Zone 中島健人・菊池風磨「TRUE LOVE」
三浦大知×満島ひかり「上を向いて歩こう」
水樹奈々×NEWS「絶対的幸福論」
優里「おにごっこ」
LiSA「炎」
▼午後10時頃～
KAT-TUN「ゼロからイチへ」
木梨憲武「No Limit feat.AK-69」
KinKi Kids 「Amazing Love」
工藤静香「空と君のあいだに」
KOH+「最愛」「ヒトツボシ」
J-JUN with XIA（JUNSU）「六等星」
Snow Man「勝手にしやがれ」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
Sexy Zone「Trust Me，Trust You.」
秦基博「残影」
浜崎あゆみ「appears」「Who...」
氷川きよし「さよならの向う側」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
三浦大知「Backwards」
満島ひかり×會田茂一×長岡亮介「ひこうき雲」
ゆず「RAKUEN」
※生放送のため、構成の変更、出演時間が前後する可能性あり
KAT-TUN「ゼロからイチへ」
木梨憲武「No Limit feat.AK-69」
KinKi Kids 「Amazing Love」
工藤静香「空と君のあいだに」
KOH+「最愛」「ヒトツボシ」
J-JUN with XIA（JUNSU）「六等星」
Snow Man「勝手にしやがれ」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
Sexy Zone「Trust Me，Trust You.」
秦基博「残影」
浜崎あゆみ「appears」「Who...」
氷川きよし「さよならの向う側」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
三浦大知「Backwards」
満島ひかり×會田茂一×長岡亮介「ひこうき雲」
ゆず「RAKUEN」
※生放送のため、構成の変更、出演時間が前後する可能性あり
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