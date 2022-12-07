モロッコが０―０からのＰＫ戦を制した。ＧＫブヌが好反応で２本止めるなど相手のキックを３度失敗に追い込み、４人中３人が成功した。後半以降は押し込まれる時間が長かったが、緊密な守備ブロックを崩さずに無失点で切り抜けた。鋭い速攻で好機も演出した。スペインはボールを保持したものの、ほとんど決定機をつくれなかった。（共同）