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モロッコ初の準々決勝進出　決勝トーナメント１回戦

2022年12月7日 03時17分 (12月7日 03時25分更新)
　モロッコ―スペイン　前半、セーブするモロッコのＧＫブヌ＝アルラヤン（共同）

　モロッコ―スペイン　前半、セーブするモロッコのＧＫブヌ＝アルラヤン（共同）

　サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）第１７日（６日・アルラヤン）決勝トーナメント１回戦が行われ、モロッコが初の準々決勝進出を果たした。１次リーグＦ組１位のモロッコは３大会ぶりの優勝を狙ったＥ組２位のスペインと対戦し、延長を終えて０―０で突入したＰＫ戦を３―０で制した。（共同）

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