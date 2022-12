「スタートレック」実写ドラマシリーズ6作目『スター・トレック:ディスカバリー シーズン4』のBlu-ray&DVDがあす7日に発売されるのに先駆けて、収録されている約100分以上の映像特典の一部が公開された。解禁となったのは、シリーズ初の黒人女性船長を演じたソネクア・マーティン=グリーンが、さまざまな困難と両親の死を乗り越え、クランクアップで感涙&歓喜する姿だ。

シーズン4では、マイケル(ソネクア・マーティン=グリーン)が晴れてディスカバリー号の船長となり、新たな危機と対峙することに。ブック(デヴィッド・アヤラ)の故郷が巨大な重力異常(DMA)によって破壊され、ほかの惑星にも波及する恐れが…。ディスカバリー号はDMAを発生させている未知の存在を追って危険な探索に飛び出す。故郷を失ったブックは復讐を果たすためだけに行動し、マイケルたちと反目する一方、船を出て新たな生活に踏み出していたサルー(ダグ・ジョーンズ)は再び副長として戻り、マイケルを支えつつも意外な展開に!?

第1話にはファンならずともなじみ深い「コバヤシマル」のタイトルが。Q連続体やシンスなど、シリーズ7作目『ピカード』にも通じる内容、そしてかつての偉大な艦長の名を付けた宇宙船の登場など、ファンには堪らないネタも満載だ。

解禁された映像で、「船長を演じ始めた時期には、物理的な問題もあった。コロナへの対策で撮影は困難を極めた」と振り返るのは、ディスカバリー号の女性船長マイケルを演じたソネクア・マーティン=グリーン。シーズン4から製作にも携わっていた彼女は、「船長役と製作の2つの役割を担うため、自分がどうあるべきか模索した。難しい試練もたくさんあったが、成し遂げたことで、自分も大きく成長できた」と達成感に満ちあふれた表情を見せる。

そして、キャストやスタッフとの強い絆に感謝するマーティンだったが、「撮影中に両親が亡くなり、大変だった。2人を失った悲しみに、今やっと向き合い始めた」と激白。「悲しみを克服できると自分を説得していた。今になって当時の自分の本心に気がついた」としみじみと語るマーティンは、一度に両親を失ったことで心を閉ざすに至った理由を「仕事に戻るため、そうするしかなかった。役者として、製作者として、2児の母として、背負う荷が多すぎて自分の殻にこもった」と打ち明ける。

彼女の周りには優しく寄り添ってくれた仲間がいたが、「独りになって悲しみにフタをしないと心が砕けて、撮影に戻れないと感じた」と赤裸々に語った。やがて迎えたクランクアップ当日。「ここにいるみんなと互いの愛に感謝している。つらかった時期に、支えてくれて本当にありがとう! 大丈夫なフリをさせてくれて、ありがたかった。大好きよ!ついにやったわ!」と涙声から歓喜へと仲間たちへ感謝し、拍手の中で喜びに浸るマーティンの姿が。

「(マイケル・)バーナムを演じるのは葛藤の連続だった。コロナ流行下での撮影、産後のストレス…そんな苦悩を経て、心を開いたら神様がこう言った。“両親の死に向き合う時”」と、清々しく語るマーティン。さまざまな困難を仲間とともに乗り越えた彼女と、演じたマイケルの成長物語はどこか合わせ鏡のようで、特典映像を鑑賞しながら本編を楽しむと、感慨深さが倍増すること間違いなしだ。

