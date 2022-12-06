人気グループ・嵐の松本潤が主演を務めるNHK大河ドラマ『どうする家康』（来年1月8日スタート）のガイド本『大河ドラマ・ガイド どうする家康 前編』（NHK出版、12月23日発売）表紙ビジュアルが公開された。

誌面では、家康役の松本をはじめ、家康の妻の瀬名役・有村架純、脚本・古沢良太氏による巻頭座談や、家康と家臣団による座談、主要出演者紹介＆インタビュー、あらすじ、舞台地紹介 撮影ロケ日記、歴史記事などで多角的にドラマの魅力を伝える。

■前編・出演者インタビュー登場者（予定、敬称略）

松本 潤（徳川家康役）

有村架純（瀬名役）

松嶋菜々子（於大の方役）

大森南朋（酒井忠次役）

山田裕貴（本多忠勝役）

杉野遥亮（榊原康政役）

音尾琢真（鳥居元忠役）

イッセー尾形（鳥居忠吉役）

岡部 大（平岩親吉役）

小手伸也（大久保忠世役）

松重 豊（石川数正役）

松山ケンイチ（本多正信役）

山田孝之（服部半蔵役）

野村萬斎（今川義元役）

溝端淳平（今川氏真役）

渡部篤郎（関口氏純役）

真矢ミキ（巴役）

関水 渚（お田鶴役）

岡田准一（織田信長役）

北川景子（お市役）

ムロツヨシ（木下藤吉郎役）

阿部 寛（武田信玄役）

※誌面登場順

関連キーワード エンタメ総合