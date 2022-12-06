嵐・松本潤主演、NHK大河『どうする家康』ガイド本の表紙＆登場者公開 放送開始を前に12・23発売
2022年12月6日 10時19分 (12月6日 12時05分更新)
人気グループ・嵐の松本潤が主演を務めるNHK大河ドラマ『どうする家康』（来年1月8日スタート）のガイド本『大河ドラマ・ガイド どうする家康 前編』（NHK出版、12月23日発売）表紙ビジュアルが公開された。
誌面では、家康役の松本をはじめ、家康の妻の瀬名役・有村架純、脚本・古沢良太氏による巻頭座談や、家康と家臣団による座談、主要出演者紹介＆インタビュー、あらすじ、舞台地紹介 撮影ロケ日記、歴史記事などで多角的にドラマの魅力を伝える。
■前編・出演者インタビュー登場者（予定、敬称略）
松本 潤（徳川家康役）
有村架純（瀬名役）
松嶋菜々子（於大の方役）
大森南朋（酒井忠次役）
山田裕貴（本多忠勝役）
杉野遥亮（榊原康政役）
音尾琢真（鳥居元忠役）
イッセー尾形（鳥居忠吉役）
岡部 大（平岩親吉役）
小手伸也（大久保忠世役）
松重 豊（石川数正役）
松山ケンイチ（本多正信役）
山田孝之（服部半蔵役）
野村萬斎（今川義元役）
溝端淳平（今川氏真役）
渡部篤郎（関口氏純役）
真矢ミキ（巴役）
関水 渚（お田鶴役）
岡田准一（織田信長役）
北川景子（お市役）
ムロツヨシ（木下藤吉郎役）
阿部 寛（武田信玄役）
※誌面登場順
松本 潤（徳川家康役）
有村架純（瀬名役）
松嶋菜々子（於大の方役）
大森南朋（酒井忠次役）
山田裕貴（本多忠勝役）
杉野遥亮（榊原康政役）
音尾琢真（鳥居元忠役）
イッセー尾形（鳥居忠吉役）
岡部 大（平岩親吉役）
小手伸也（大久保忠世役）
松重 豊（石川数正役）
松山ケンイチ（本多正信役）
山田孝之（服部半蔵役）
野村萬斎（今川義元役）
溝端淳平（今川氏真役）
渡部篤郎（関口氏純役）
真矢ミキ（巴役）
関水 渚（お田鶴役）
岡田准一（織田信長役）
北川景子（お市役）
ムロツヨシ（木下藤吉郎役）
阿部 寛（武田信玄役）
※誌面登場順
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