本文へ移動

嵐・松本潤主演、NHK大河『どうする家康』ガイド本の表紙＆登場者公開　放送開始を前に12・23発売

2022年12月6日 10時19分 (12月6日 12時05分更新)
2023年大河ドラマ『どうする家康』ドラマ・ガイド本表紙ビジュアル

2023年大河ドラマ『どうする家康』ドラマ・ガイド本表紙ビジュアル

　人気グループ・嵐の松本潤が主演を務めるNHK大河ドラマ『どうする家康』（来年1月8日スタート）のガイド本『大河ドラマ・ガイド　どうする家康　前編』（NHK出版、12月23日発売）表紙ビジュアルが公開された。
【画像】堂々たる甲冑姿で佇む松本潤（メインビジュアル タテVer.）
　誌面では、家康役の松本をはじめ、家康の妻の瀬名役・有村架純、脚本・古沢良太氏による巻頭座談や、家康と家臣団による座談、主要出演者紹介＆インタビュー、あらすじ、舞台地紹介 撮影ロケ日記、歴史記事などで多角的にドラマの魅力を伝える。
■前編・出演者インタビュー登場者（予定、敬称略）
松本 潤（徳川家康役）
有村架純（瀬名役）
松嶋菜々子（於大の方役）
大森南朋（酒井忠次役）
山田裕貴（本多忠勝役）
杉野遥亮（榊原康政役）
音尾琢真（鳥居元忠役）
イッセー尾形（鳥居忠吉役）
岡部 大（平岩親吉役）
小手伸也（大久保忠世役）
松重 豊（石川数正役）
松山ケンイチ（本多正信役）
山田孝之（服部半蔵役）
野村萬斎（今川義元役）
溝端淳平（今川氏真役）
渡部篤郎（関口氏純役）
真矢ミキ（巴役）
関水 渚（お田鶴役）
岡田准一（織田信長役）
北川景子（お市役）
ムロツヨシ（木下藤吉郎役）
阿部 寛（武田信玄役）
※誌面登場順
【写真10枚】広瀬アリス、山田孝之ら…豪華”チーム家康”キャストが集結！
【写真】飾らないかっこよさ！ラフな衣装を着こなす松本潤
【動画】松本潤のコメント動画到着！2023年大河ドラマ『どうする家康』
松本潤「嵐という船を一度降りて」　『どうする家康』大河主演にかける決意【コメント全文】
【写真】豪華！「東海プレミアリレー」参加ゲスト

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

エンタメ総合の新着

記事一覧