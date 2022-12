『G-SHOCK 40th Anniversary 「PREMIUM NIGHT」』に出演したTM NETWORK

3人組音楽ユニット・TM NETWORKが5日、東京・Billboard Live Tokyoで行われた『G-SHOCK 40th Anniversary 「PREMIUM NIGHT」』に登場。シークレットゲストとしてラッパー・Awichを招いたセッションを含めた全4曲を披露し、この日限りの特別な内容で観客を魅了した。

同イベントは、カシオ計算機の耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の40周年を記念して開催された完全招待制のスペシャルライブ。TM NETWORKも同製品が発表された1983年に結成し、来年40周年を迎えるということで出演が実現した。

木根尚登 [Gt&Key]、宇都宮隆 [Vo]、そして小室哲哉 [Synth&Key]の3人がステージに姿を現すと、客席からは大きな拍手が沸き起こる。そして小室は、「G-SHOCK40周年、アニバーサリーおめでとうございます。僕らも一緒です」と祝意を表しながら、「楽しんでください」と満員のフロアに呼びかけた。

木根が12弦仕様のアコギをかき鳴らし、「BEYOND THE TIME」でスタート。力強い4ビートがどっしりと響く中、小室はYamaha製「MONTAGE7」とMoog製「MOOG ONE」という2台のシンセサイザーを使い分け、壮大なサウンドスケープを描き出し、宇都宮は芯の通った歌声で言葉を伝えていく。

2曲目の「BE TOGETHER」では、木根がキーボードへとコンバートし、Yamaha製ステージピアノ「CP」で小室とともにツインリードを担う場面も。宇都宮もマイクスタンドを蹴り上げるなど、アグレッシブなパフォーマンスでファンの視線を奪っていた。

そこから小室のソロコーナーへ突入。破裂音のようなエフェクトトーンや、ドラムマシンサウンドを叩き出しながら、Access製「VIRUS TI Polar」から「Get Wild!」という聴き馴染みのあるシャウトを響かせた。これにはファンも興奮を抑えきれず、両手を挙げて応えていた。

そして、木根と宇都宮が再びステージへ戻り、代表曲「Get Wild」をパフォーマンス。小室は大幅にアレンジを変えたシンセサウンド&フレーズを鳴らしながら、「MONTAGE7」で誰もが知るイントロリフもしっかりと聴かせる。木根はYamaha製「Pacifica」を握ってタイトなバッキングを繰り出しつつ、ギターソロではハンマリングやチョーキング、アーミングも織り交ぜたプレイを披露。宇都宮は、タクトを振るうような動きで観客をあおりながら、繊細なブレスワークに裏付けられたパワフルな声を魅せつけた。

TM NETWORKのライブが終わると、Awichが登場。「こんばんは。みなさん盛り上がっていますか」とあいさつした後、G-SHOCKの40周年に祝辞を述べ、「40周年という長い年月。私もみなさんと一緒にそんなふうに長いときを生きていけるようになりたい」と思いを告げる。さらに、「実は私もG-SHOCKさんといろいろと一緒にやっていくことをたくさん計画していて。それで今日はお祝いに駆けつけさせていただきました」と、新たなコラボレーションの予定を明かした。

Awichはそこまで話すと一度胸に手を当て、深呼吸の素振りを見せる。そして、「めっちゃ緊張しているんです。なぜかというと、スペシャルライブセッションをやらせていただこうと思っています」と告げ、「Please welcome back to the stage!Tetsuya Komuro! THE KING!」と叫んで小室を呼び込んだ。「TM NETWORKさんも40周年、おめでとうございます。来年は何か予定されているんですか?」と小室に水を向けると、小室は「もう年なんで…ボチボチです」と照れ笑いを浮かべた。続けて、今回のセッションについて小室が「こんなことは生まれて初めてなので…」と緊張を伝えると、Awichは「私もです!」と笑顔。そして「Are you ready?」と問いかけると、小室は両手でサムズアップをして応えた。

Awichが「今日は私も小さな頃から憧れてきたアーティストを手がけられてきた小室さんと一緒に、私のこれまでの人生を描いた曲「Queendom」と、昔から大好きで聞いていた“ある曲”をマッシュアップしてお届けしたいと思います」と語り、「Queendom」と「SWEET 19 BLUES」のマッシュアップナンバーを披露。小室はSteinway&Sons製のグランドピアノでしっとりと旋律を奏でつつ、ときにAwichとアイコンタクトを取りながら、インプロビゼーションのようなアプローチを展開する。Awichもそれに応え、フェイクやハイトーンも採り入れた普段とは違った歌唱を見せた。そして、歌唱後には2人でしっかりと握手を交わし、ライブを締めくくった。

