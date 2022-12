『君の花になる “Let's 8LOOM” TOUR ~THE FINAL~』最終公演より (C)ORICON NewS inc.

TBS系火曜ドラマ『君の花になる』(毎週火曜 後10:00)で誕生した7人組ボーイズグループ・8LOOM(高橋文哉、の宮世琉弥、綱啓永、八村倫太郎、森愁斗、NOA、山下幸輝)が4日、東京ガーデンシアターでライブツアー『君の花になる “Let's 8LOOM” TOUR ~THE FINAL~』の最終公演を開催し、約6500人の8LOOMY(ファンの総称)を駆けつけた。

東京・大阪・福岡の3都市のライブツアーを完走し、さらに多くの反響を受けて東京ガーデンシアターでの追加公演が決定。最終公演は動画配信サービスParaviにてLIVE&アーカイブ配信された。

会幕開けを飾ったのは「Foerver or Never」。花火の演出も相まって、会場のボルテージは一気に高まっていく。デビュー曲「Come Again」の披露前には、メンバーたちが直接サビの振りをレクチャーし、文字通り会場一体となった。

ドラマのワンシーンを役を入れ替えて演じるシャッフル寸劇では、過去に放送されたシーンを再現し、客席からは何度も黄色い歓声が飛んだ。ライブパートに戻ると、ドラマの5話で初披露した「Melody」を軽妙なメロディに乗せて披露し、4thシングル「HIKARI」では、MV内で着用した衣装でパフォーマンス。

アンコールでは、爽やかな白の衣装にライブタオルを手にしてメンバーたちが再登場し「Come Again」と「Melodey」を続けて披露。MCではメンバーそれぞれがグループへの思いを吐露し、高橋は「こんなにたくさんの人を魅了できるとは思ってなかった。俺たち、頑張ったな…。みんなに花丸をあげます!」と感無量の表情を浮かべた。

そしてラストの楽曲を前に、スクリーンに「緊急告知」の文字が映し出され『Thank You 8LOOMY FAN MEETING』(21日~27日/IHIステージアラウンド東京)の開催決定が発表されると、大歓声が沸き起こる。年末の再会を約束し、7人は最後に「君の花になる」を熱唱した。

6日放送の第8話では、5thシングル「Foerver or Never」の全貌が明らかに。そして今回の楽曲の発表として『CDTVライブ!ライブ!』とのコラボレーションが実現。また本楽曲はこれまでの8LOOMの楽曲とは異なる、セクシーで大人なダンスチューン。今まで8LOOMのライブのみで公開されてきており、テレビ初披露となる「Foerver or Never」のクールなステージは必見だ。

■『君の花になる “Let's 8LOOM” TOUR ~THE FINAL~』最終公演のセットリスト

M0.Overture

M1.Forever or Never

M2.君の花になる

MC

M3.Come Again

シャッフル寸劇

M4.Melody

MC

M5.HIKARI

アンコール

M6.Come Again

M7.Melody

MC

M8.君の花になる

■第8話のあらすじ

「俺、アンタが好きだ」という弾(高橋文哉)の真っ直ぐな告白を受け、戸惑うあす花(本田翼)。しかし弾は、今は8LOOMの活動を頑張るため、あす花とは恋愛関係ではなく、お互いの頑張りを励まし合う関係になりたいと言う。そこで、あす花から“花丸”をつけ合う関係になろうと提案する。互いに支え合い、前向きに仕事に打ち込むあす花と弾。

そんな中、あす花の元同僚教師の池谷(前田公輝)が、退職のあいさつにと、あす花のもとを訪れる。現在フリースクールで働いているという池谷の話に、あす花は心を動かされ…。

一方ファンの後押しもあり、8LOOMの初の全国ライブツアーが決定する。個人での仕事も充実しますます勢いに乗る8LOOMだったが、なる(宮世琉弥)だけは、グループのために自分だけ役に立っていない、自分が出来ることが何なのかと思い悩んでいて…。そんな時、あす花と8LOOMたちに最大の危機が訪れる…?

