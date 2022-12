第1子男児の誕生を報告した扇久保博正 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)で、堀口恭司(32)と対戦する扇久保博正(35)が4日、自身のツイッターを更新し、11月26日に第1子となる男児が誕生したことを発表した。

生まれたばかりの我が子を抱いた写真をアップし、「11月26日に息子が誕生しました。 産まれてきてくれてありがとう 産んでくれてありがとう これから紡いでいく未来の一分一秒が宝物です」と喜びをつづり、「次は大晦日 お父さんは勝つよ」と一大決戦に必勝を誓った。

同時に自身のYouTubeチャンネルに「息子出産の1日!」と題した動画を投稿。練習中に妻が破水したという連絡を受けたところから始まり、病院で出産の立会い、そして妻と息子と一緒に退院する場面などが公開された。

父になった心境を聞かれた扇久保は「今までは自分と奥さんのために頑張って生きてきたんでけど、本当にこの息子のために頑張ろうって、心の底から思いますね。やる気がまた何段階も上がった感じがします」と幸せいっぱいに語る。

そして、「ちょうど1ヶ月ということで、本当に感慨深いというか。一家の大黒柱としてこの家族を守っていきたいなと思います。そのために、大みそか全力で勝ちにいきたいと思っています。この子のために頑張ります」と宣言した。

扇久保は、昨年大みそかの『RIZIN.33』のメインイベントで朝倉海に勝利後、リング上から交際中の京香さんに公開プロポーズし、見事に成功していた。『RIZIN.40』ではBellatorとの全面対抗戦のメンバーに選ばれ、過去2戦2敗の堀口恭司へ“3度目の正直”をかけたリベンジマッチに挑む。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

