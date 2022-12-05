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ＮＢＡ、セルティックスが首位　１９勝５敗、第７週終了

2022年12月5日 14時46分 (12月5日 15時09分更新)
　ネッツ戦でダンクシュートを狙うセルティックスのブラウン＝ニューヨーク（ＮＢＡＥ提供・ゲッティ＝共同）

　ネッツ戦でダンクシュートを狙うセルティックスのブラウン＝ニューヨーク（ＮＢＡＥ提供・ゲッティ＝共同）

　【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡは４日に第７週が終了し、東カンファレンスはセルティックスが１９勝５敗で首位を守った。渡辺雄太のネッツは１３勝１２敗、八村塁のウィザーズは１１勝１３敗。
　西はサンズが１６勝７敗でトップをキープ。４連勝のペリカンズが１５勝８敗で続いた。

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