人気グループ・嵐の相葉雅紀と永島優美アナウンサーが司会を務め、7日と14日の2週連続生放送されるフジテレビ系『2022FNS歌謡祭』（両日とも後6：30～）の出演者第3弾が発表され、井上芳雄、ジュンス、back numberらの登場が決まった。

7日放送の第1夜では、日本と韓国のミュージカルトップスター・井上芳雄とジュンスの1夜限りの夢の共演が実現する。2人が同じ役を演じたミュージカル『モーツァルト！』の代表曲「僕こそ音楽」と『エリザベート』の「闇が広がる」を披露。さらに、ジュンスはジェジュンとともに「六等星」でも魅了する。

14日放送の第2夜では、back numberが横浜の特設ステージから話題の朝ドラ主題歌「アイラブユー」と「水平線」の2曲を届ける。

さらに、BTSに続くグループとしてHYBE LABELS JAPANからデビューする9人組グローバルグループ・＆TEAM（エンティーム）が『FNS歌謡祭』に初出演することも決定。デビューEPのタイトル曲「Under the skin」を生パフォーマンスする。

ミュージカル企画では、集英社のマンガアプリ「少年ジャンプ＋」で連載中の人気コミック『SPY×FAMILY』を原作とした、来年上演予定のミュージカルが一足早く『FNS歌謡祭』のステージに登場する。

また、第2夜のスペシャル企画「CMソング特集」では、大友康平、チョコレートプラネット、りょーめーが、誰でも一度は聴いたことがあるCMソングを生歌唱。いつの間にか知っていた“CM音楽”の数々を、その制作秘話とともに紹介する。

カンニング竹山と渡邊渚アナがMCを務め、TVer Special Liveで生配信『2022FNS歌謡祭 ＃うら生 配信』も実施され、地上波放送と配信の両方で楽しめる企画が盛りだくさんとなる。

■『2022FNS歌謡祭』

・放送日時

第1夜：12月７日（水）午後6時30分～11時28分

第2夜：12月14日（水）午後6時30分～11時3分

・司会

相葉雅紀、永島優美（フジテレビアナウンサー）

・第1夜 出演アーティスト（★は追加アーティスト、50音順）

蒼井翔太／生田絵梨花／★井上芳雄／AK-69／Official髭男dism／ガチャピン・ムック／KAT-TUN／木梨憲武／KinKi Kids／King ＆ Prince／工藤静香／劇団四季『美女と野獣』／倖田來未／KOH＋／THE ALFEE／JO1／ジェジュン／GENERATIONS／柴咲コウ／★ジュンス／SUPER BEAVER／Snow Man／Sexy Zone／SEVENTEEN／高畑充希／ダチョウ倶楽部／田中誠人／DA PUMP／ちいかわ・ハチワレ／土田晃之／DISH//／刀剣男士 team江／なにわ男子／NiziU／NEWS／乃木坂46／秦基博／浜崎あゆみ／氷川きよし／THE BEAT GARDEN／藤井フミヤ／松下洸平／松平健／三浦大知／水樹奈々／水谷豊／Mrs. GREEN APPLE

満島ひかり／宮野真守／宮本笑里／milet／森高千里／薬師丸ひろ子／優里／ゆず／LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン）／LiSA

・第2夜 出演アーティスト

aiko／生田絵梨花／＝LOVE／ウタ from ウタワールド／AKB48／A.B.C-Z／STU48／★＆TEAM／★大友康平／Official髭男dism／関ジャニ∞／清塚信也／King Gnu／Creepy Nuts／桜木輝彦（中川大志）／櫻坂46／ジャニーズWEST／Stray Kids／SixTONES／Da-iCE／★チョコレートプラネット／堂本剛／徳永英明

Travis Japan／中山美穂／nobodyknows+／葉加瀬太郎／★back number

BiSH／BiSH／広瀬香美／FANTASTICS／福山雅治／マカロニえんぴつ／満島真之介／宮本浩次／★ミュージカル『SPY×FAMILY』（森崎ウィン、唯月ふうか）／ムック／yama／山崎育三郎／Liella!／Little Glee Monster／緑黄色社会／★りょーめー

ほか

■『2022FNS歌謡祭 ＃うら生 配信』概要

・配信日時（TVer Special Live）

第1夜：12月7日（水）午後6時15分頃～11時40分頃

第2夜：12月14日（水）午後6時15分頃～11時15分頃

※変更になる可能性あり

・出演者

MC：

カンニング竹山、渡邊渚（フジテレビアナウンサー）

柴田英嗣（アンタッチャブル） ※第１夜のみ

ゲスト：

『2022FNS歌謡祭』出演アーティスト ほか

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