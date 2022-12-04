国内で４日、新たに８万８７３８人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京１万４５４人、神奈川６４９８人、埼玉５３８９人など。死者は北海道１５人、東京１４人など計１０３人の報告があった。

厚生労働省によると、全国の重症者は前日から１２人増えて３５３人になった。

鳥取や島根で過去に公表した感染者の修正があった。

