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国内で８万８７３８人感染　死者１０３人、新型コロナ

2022年12月4日 20時01分 (12月4日 20時26分更新)
　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　国内で４日、新たに８万８７３８人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京１万４５４人、神奈川６４９８人、埼玉５３８９人など。死者は北海道１５人、東京１４人など計１０３人の報告があった。
　厚生労働省によると、全国の重症者は前日から１２人増えて３５３人になった。
　鳥取や島根で過去に公表した感染者の修正があった。

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