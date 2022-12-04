JRA

JRAは4日、「第74回朝日杯フューチュリティS」（G1・18日・阪神・芝1600メートル）の特別登録馬を発表した。京王杯2歳Sを制し、今回はルメールとの新コンビで挑むオオバンブルマイ、デイリー杯2歳Sを逃げ切ったオールパルフェ、サウジアラビアRCに勝ったドルチェモアの重賞ウイナー3頭をはじめ19頭が登録された。フルゲートは18頭で、登録馬発表時点では収得賞金400万円の9頭のうち1頭が除外となる。登録馬は次の通り（収得賞金順）。

（1）オオバンブルマイ（牡、栗東・吉村）2300

（1）オールパルフェ（牡、美浦・和田雄）2300

（3）ドルチェモア（牡、栗東・須貝）2000

（4）ダノンタッチダウン（牡、栗東・安田隆）1150

（4）フロムダスク（牡、栗東・森）1150

（6）ウメムスビ（牡、栗東・新谷）1000

（6）グラニット（牡、美浦・大和田）1000

（8）コーパスクリスティ（牡、栗東・中内田）900

（8）ドンデンガエシ（牡、美浦・尾関）900

（8）バグラダス（牡、美浦・嘉藤）900

▽以下、収得賞金400万円（抽選対象）

エンファサイズ（牡、栗東・四位）

キョウエイブリッサ（牡、美浦・武市）

シンリョウカ（牝、美浦・竹内）

スズカダブル（牡、栗東・西村）

ティニア（牡、栗東・池江）

ニシノベストワン（牡、栗東・新谷）

ミシェラドラータ（牡、栗東・清水久）

レイベリング（牡、美浦・鹿戸）

ロードラディウス（牡、栗東・森田）

※全馬2歳。馬名左のかっこ内数字は出走可能順、右の数字は収得賞金（単位・万円）