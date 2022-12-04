【朝日杯FS】重賞勝ちのオオバンブルマイ、オールパルフェ、ドルチェモアなど特別登録馬19頭発表
2022年12月4日 19時24分
JRAは4日、「第74回朝日杯フューチュリティS」（G1・18日・阪神・芝1600メートル）の特別登録馬を発表した。京王杯2歳Sを制し、今回はルメールとの新コンビで挑むオオバンブルマイ、デイリー杯2歳Sを逃げ切ったオールパルフェ、サウジアラビアRCに勝ったドルチェモアの重賞ウイナー3頭をはじめ19頭が登録された。フルゲートは18頭で、登録馬発表時点では収得賞金400万円の9頭のうち1頭が除外となる。登録馬は次の通り（収得賞金順）。
（1）オオバンブルマイ（牡、栗東・吉村）2300
（1）オールパルフェ（牡、美浦・和田雄）2300
（3）ドルチェモア（牡、栗東・須貝）2000
（4）ダノンタッチダウン（牡、栗東・安田隆）1150
（4）フロムダスク（牡、栗東・森）1150
（6）ウメムスビ（牡、栗東・新谷）1000
（6）グラニット（牡、美浦・大和田）1000
（8）コーパスクリスティ（牡、栗東・中内田）900
（8）ドンデンガエシ（牡、美浦・尾関）900
（8）バグラダス（牡、美浦・嘉藤）900
▽以下、収得賞金400万円（抽選対象）
エンファサイズ（牡、栗東・四位）
キョウエイブリッサ（牡、美浦・武市）
シンリョウカ（牝、美浦・竹内）
スズカダブル（牡、栗東・西村）
ティニア（牡、栗東・池江）
ニシノベストワン（牡、栗東・新谷）
ミシェラドラータ（牡、栗東・清水久）
レイベリング（牡、美浦・鹿戸）
ロードラディウス（牡、栗東・森田）
※全馬2歳。馬名左のかっこ内数字は出走可能順、右の数字は収得賞金（単位・万円）
（1）オールパルフェ（牡、美浦・和田雄）2300
（3）ドルチェモア（牡、栗東・須貝）2000
（4）ダノンタッチダウン（牡、栗東・安田隆）1150
（4）フロムダスク（牡、栗東・森）1150
（6）ウメムスビ（牡、栗東・新谷）1000
（6）グラニット（牡、美浦・大和田）1000
（8）コーパスクリスティ（牡、栗東・中内田）900
（8）ドンデンガエシ（牡、美浦・尾関）900
（8）バグラダス（牡、美浦・嘉藤）900
▽以下、収得賞金400万円（抽選対象）
エンファサイズ（牡、栗東・四位）
キョウエイブリッサ（牡、美浦・武市）
シンリョウカ（牝、美浦・竹内）
スズカダブル（牡、栗東・西村）
ティニア（牡、栗東・池江）
ニシノベストワン（牡、栗東・新谷）
ミシェラドラータ（牡、栗東・清水久）
レイベリング（牡、美浦・鹿戸）
ロードラディウス（牡、栗東・森田）
※全馬2歳。馬名左のかっこ内数字は出走可能順、右の数字は収得賞金（単位・万円）
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