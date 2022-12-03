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ラグビー、帝京大が７戦全勝　関東大学対抗戦、４日は早明戦

2022年12月3日 17時54分 (12月3日 18時06分更新)
　慶大―帝京大　前半、トライを決める帝京大・上杉＝秩父宮

　慶大―帝京大　前半、トライを決める帝京大・上杉＝秩父宮

　ラグビーの関東大学リーグ対抗戦は３日、東京・秩父宮ラグビー場で行われ、２連覇を決めている帝京大が慶大に５７―１４で快勝し、７戦全勝で終えた。慶大は４勝３敗、勝ち点２０で４位が確定した。
　帝京大は前半に３トライを奪って２４―７とリード。後半に５トライを追加した。４日には東京・国立競技場で伝統の早大―明大が行われる。

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