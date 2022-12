『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』“煽りV”が公開 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)の“煽りV”こと予告動画が、RIZINの公式YouTubeチャンネルで公開された。

今回の『RIZIN.40』は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINのなかでも随一の実績を誇る代表選手たちと、MMAの本場・北米の総合格闘技団体Bellator(ベラトール)のスター軍団による、“RIZIN vs. Bellator全面対抗戦”が実現。そのほかにも女子スーパーアトム級トーナメント決勝や、注目選手の出場するワンマッチがラインナップしている。

動画は「最後の男祭りから十六年 ついに始まる 日本と世界 唯一無二の大晦日」と、2006年の『PRIDE男祭り2006-FUMETSU-』から、今回の大会へのつながりを明示しながら、RIZINとBellatorの対抗戦を“大博打”と表現し、5対5の対抗戦に出場する10人のファイターを紹介する。

さらに、各ワンマッチにもキャッチコピーをつけて魅力を伝えていく。ナレーターはもちろん、PRIDE時代から煽りVを盛り上げてきた声優の立木文彦が務めている。

【大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継】

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

関連キーワード その他