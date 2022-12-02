『ベストアーティスト』出演順タイムテーブル発表 1番手はキンプリ
2022年12月2日 21時25分 (12月2日 22時06分更新)
日本テレビ系で3日に4時間生放送される音楽特番『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022』（後7：00～10：54）の出演順タイムテーブルが2日、番組公式サイトで発表された。
オープニングは「再生回数億ごえ！ダンスメドレー」で幕開け。トップバッターのKing ＆ Prince「ichiban」の生パフォーマンスからスタートし、NiziU「CLAP CLAP」、Da-iCE「スターマイン」と続く。
4時間分の出演順は以下のとおり。
■『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022』タイムテーブル
※出演時刻は前後する可能性があり
※出演時刻は前後する可能性があり
◆午後7時台
King & Prince
NiziU
Da-iCE
なにわ男子
ポルノグラフィティ
櫻坂46
Kis-My-Ft2
日向坂46
THE RAMPAGE
緑黄色社会
ジェジュン
Gaho×THE BEAT GARDEN
STU48
King & Prince
NiziU
Da-iCE
なにわ男子
ポルノグラフィティ
櫻坂46
Kis-My-Ft2
日向坂46
THE RAMPAGE
緑黄色社会
ジェジュン
Gaho×THE BEAT GARDEN
STU48
◆午後8時台
＆TEAM
SEKAI NO OWARI
宮本浩次
A.B.C-Z
NiziU
SEVENTEEN
KinKi Kids
BE:FIRST
Ado
King & Prince
＆TEAM
SEKAI NO OWARI
宮本浩次
A.B.C-Z
NiziU
SEVENTEEN
KinKi Kids
BE:FIRST
Ado
King & Prince
◆午後9時台
乃木坂46
ブラックビスケッツ
MISIA
Sexy Zone
SixTONES
LE SSERAFIM
KAT-TUN
Stray Kids
Hey! Say! JUMP
美炎-BIEN-
中島美嘉
乃木坂46
ブラックビスケッツ
MISIA
Sexy Zone
SixTONES
LE SSERAFIM
KAT-TUN
Stray Kids
Hey! Say! JUMP
美炎-BIEN-
中島美嘉
◆午後10時台
Sexy Zone
KAT-TUN
AKB48
FANTASTICS
Perfume
関ジャニ∞
福山雅治
ゆず・中川大志
ゆず
Sexy Zone
KAT-TUN
AKB48
FANTASTICS
Perfume
関ジャニ∞
福山雅治
ゆず・中川大志
ゆず
◆出演者
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナ
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナ
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